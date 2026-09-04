En esta noticia Malvinas: Quirno afirmó que Chile respaldará a la Argentina

Luego del anuncio del presidente Javier Milei en cadena nacional sobre las sanciones a empresas que exploten recursos en las Malvinas, el canciller Pablo Quirno advirtió que las compañías que operen en la región sin autorización tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en Vaca Muerta.

En una entrevista con Radio Mitre, Quirno reveló también que el Gobierno cuenta con el respaldo de Chile en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

“L as empresas que operen en Malvinas van a tener que decidir si operan en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a la Argentina ”, dijo sobre las compañías que operan en el yacimiento Sea Lion.

El canciller agregó que esas mismas firmas pueden “venir a Argentina a hacer su negocio”, dado que el país ofrece “reglas claras, previsibilidad y un enorme potencial en diferentes sectores”.

Ante una consulta del periodista Eduardo Feimann, Quirno confirmó que las empresas que ya trabajan en Vaca Muerta deberán elegir entre continuar allí o en Malvinas .

De este modo, el canciller aclaró que esas compañías “pueden ser no solo socias, sino también proveedoras de servicios petroleros, financieros, de seguros”.

Vaca Muerta es el principal motor del sector Minas y Canteras, que creció 5,1% en julio, con un acumulado de 11,2%, el mayor entre todos los sectores relevados por el IGA-OJF. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Milei anunció también la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, calificada por Quirno como “un bastión estratégico importantísimo” para el reclamo argentino.

El canciller explicó que ese proyecto, iniciado en 2022 y luego paralizado, pudo retomarse gracias al equilibrio fiscal logrado por la actual gestión, sin alterar las cuentas públicas.

El decreto reglamentario mencionado por Milei ya fue firmado y publicado en el Boletín Oficial. El texto, según Quirno, “introduce celeridad” en el proceso sancionatorio y mayor claridad sobre su aplicación.

Según el funcionario, la norma incluye una sección específica para los proyectos amparados por el RIGI, que deberán presentar una declaración jurada de no violar la ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

Quirno recordó que las firmas Navitas y Rockhopper ya están sancionadas en la Argentina y anticipó el envío de nuevas notas de protesta: “Estamos haciendo un análisis más profundo para enviar estas 180 notas a 29 países”, precisó.

Consultado sobre si la medida afecta el vínculo con Israel, país cuya empresa NewMed participa del proyecto, el canciller lo descartó: “No perjudica la relación argentino-israelí en lo más mínimo”, aseguró, y remarcó que el canciller israelí está al tanto del tema.

El canciller Pablo Quirno en el lanzamiento de la feria Argentina Alimenta Argentina Alimenta

Malvinas: Quirno afirmó que Chile respaldará a la Argentina

El funcionario también informó que Chile respaldará a la Argentina en caso de que Malvinas requiera apoyo logístico . La definición surgió de una conversación entre Milei y el presidente Gabriel Boric.

“Chile va a apoyar a la Argentina en caso de que quieran utilizarlos como apoyo logístico para las Malvinas”, declaró el funcionario.

Quirno negó además que el discurso presidencial haya sido consultado con Estados Unidos o con Donald Trump. “No, no ha habido ninguna conversación en ese aspecto”, afirmó ante la consulta de Feinmann.

El canciller adelantó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para aumentar las penas por violaciones a la soberanía en Malvinas y ampliar el universo de actividades sancionadas.

Por último, remarcó que la decisión “no tiene nada que ver con un evento electoral” y llamó a todo el arco político a acompañar la causa Malvinas sin distinciones partidarias.