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Este miércoles, 22 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4195 (Anteojos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 22 de julio

 419511° 2062
 2°544012° 8161
 3°571113° 7727
 4°738514° 4644
 5°586815° 6683
 6°615116° 0546
 7°290317° 4677
 8°386518° 1341
 9°426819° 9481
 10°369020° 2658

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¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.

También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.