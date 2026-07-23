Este miércoles, 22 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4195 (Anteojos).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 22 de julio
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¿Qué significa soñar con Anteojos?
Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.
También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.