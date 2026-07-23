Este miércoles, 22 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4195 (Anteojos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 22 de julio

1° 4195 11° 2062 2° 5440 12° 8161 3° 5711 13° 7727 4° 7385 14° 4644 5° 5868 15° 6683 6° 6151 16° 0546 7° 2903 17° 4677 8° 3865 18° 1341 9° 4268 19° 9481 10° 3690 20° 2658

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.

También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.