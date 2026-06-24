Juramento, la compañía agrícola ganadera más importante del Norte argentino, que se dedica a la producción de carne premium bajo la marca Cabaña Juramento, vuelve a salir al mercado en un contexto de caída de las tasas que le piden al sector privado.

La firma de la familia Brito, que produce con un sistema totalmente integrado, anunció una nueva colocación de obligaciones negociables (ON) en dólares.

De acuerdo con lo anticipado por la firma, la emisión está destinada a inversores interesados en “acompañar su proceso de crecimiento de largo plazo con el fin de incrementar su capacidad productiva, ampliar sus exportaciones de carne envasada y continuar fortaleciendo su liderazgo en el mercado retail de cortes bovinos de calidad".

Las ON tendrán vencimiento de capital bullet a 24 meses y pago semestral de intereses.

La tasa de interés será informada de acuerdo con las condiciones de mercado al momento de la colocación.