Jensen Huang se posiciona entre las personalidades más influyentes y ricas de la industria tecnológica a nivel global.

En marzo de 2024, Jensen Huang, ex CEO y cofundador de Nvidia, compartió un mensaje sobre el esfuerzo, la resiliencia y la importancia de aprender de las dificultades. El mismo fue dirigido a estudiantes de la Universidad de Stanford, en el marco de una actividad organizada para la Investigación de Políticas Económicas.

“La grandeza no depende de la inteligencia, sino del carácter. Y el carácter no se desarrolla en quienes son inteligentes, sino en quienes atravesaron situaciones difíciles” , expresó Huang al responder cómo podían los jóvenes aumentar sus posibilidades de alcanzar el éxito. En ese entonces, lideraba la compañía en un contexto de expansión extraordinaria, situación que finalmente cambió en noviembre de 2026 con su renuncia.

A los 30 años, Jensen Huang fundó NVIDIA en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem. Shutterstock

Su reflexión se resume en una idea: el éxito no depende únicamente del talento o la preparación académica, sino también de la capacidad para afrontar los fracasos, adaptarse y perseverar frente a las adversidades.

El mensaje del CEO de NVIDIA para ser exitoso en la vida

“Ojalá sufran” , dijo Jensen Huang frente a los estudiantes de la Universidad de Stanford. En una entrevista con la Escuela de Negocios de esa institución, el empresario destacó que las experiencias adversas y el sufrimiento pueden desempeñar un papel importante en la construcción del éxito personal y profesional.

“No sé cómo lograrlo, pero a todos ustedes, estudiantes de Stanford, les deseo grandes dosis de dolor y sufrimiento” , manifestó. Además, sostuvo que la grandeza está vinculada con el carácter y que este no se desarrolla únicamente a partir de la inteligencia, sino también de las dificultades que una persona debe superar a lo largo de su vida.

¿Qué ocurrió con Nvidia?

Recientemente, un escándalo personal sacudió a Nvidia luego de que trascendiera que Jensen Huang mantuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang , una presunta espía china.

El pasado 12 de noviembre, el empresario presentó su renuncia a la compañía, que sufrió una pérdida cercana a los USD 430.000 millones en valor de mercado, mientras sus acciones cayeron un 13% en la apertura de Wall Street.

La polémica adquirió una dimensión internacional ante las sospechas de que la relación habría facilitado el envío a China de chips de la compañía por al menos USD 7.500 millones , pese a las restricciones estadounidenses.

La empresa anunció una investigación para determinar si su máximo ejecutivo fue víctima de una presunta operación de inteligencia extranjera, acusación que Beijing rechazó.

La experiencia de Jensen Huang

Durante la entrevista, Jensen Huang recordó sus primeros pasos en el mundo laboral y señaló que su experiencia en Denny’s, una cadena estadounidense de restaurantes, contribuyó a formar su disciplina y compromiso con el trabajo. Allí comenzó como lavaplatos, puesto en el que llegó a considerarse el mejor, y luego fue ascendido a ayudante de mesero.

“Nunca me iba de mi puesto con las manos vacías ni regresaba sin llevar nada. Era muy eficiente”, recordó. Con humor, agregó que finalmente se convirtió en director ejecutivo, aunque todavía considera que está trabajando para ser un buen CEO.

Otro de los aspectos que Huang considera fundamentales para alcanzar el éxito es la manera en que cada persona establece sus expectativas. En contraposición con la recomendación habitual de fijarse objetivos elevados, el empresario propone mantener expectativas más moderadas para desarrollar una mayor capacidad de adaptación frente a los obstáculos.

“Las personas con expectativas muy altas tienen muy poca resiliencia y, lamentablemente, la resiliencia es fundamental para el éxito” , explicó. En ese sentido, reconoció que una de sus principales ventajas personales es tener expectativas bajas, ya que esto le permite afrontar las dificultades con mayor flexibilidad.

Crisis en Nvidia

En 1993, Huang cofundó NVIDIA, compañía dedicada al desarrollo de procesadores y tecnología informática, que bajo su liderazgo se convirtió en una de las empresas más importantes del sector tecnológico. El crecimiento de la IA y la demanda de sus chips contribuyeron a posicionarla entre las compañías de mayor valor del mundo.

Sin embargo, el camino hacia ese reconocimiento estuvo marcado por importantes desafíos. En 1996, NVIDIA atravesó una crisis que puso en riesgo su continuidad debido a las dificultades para competir con otros fabricantes de chips. La situación obligó a Huang a despedir a más de la mitad de sus empleados y replantear la estrategia tecnológica de la compañía.