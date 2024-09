Blanqueo hormiga: la apuesta a u$s 7500 millones cash para engrosar las reservas

La cifra es un secreto a voces, porque en el Gobierno tienen prohibido decir en público qué esperan del blanqueo, para no quemarla y que cualquier número final quede como un triunfo. Pero lo cierto es que prevén un total de u$s 40.000 millones: en ese esquema la principal apuesta es al blanqueo "cash", donde esperan que ingresen u$s 7500 millones.

Si bien en el blanqueo de Macri, sobre un total de u$s 116.700 millones, apenas u$s 7000 millones fueron en efectivo, en este caso es distinto, ya que es gratuito exteriorizar hasta 100.000 dólares.

Por ende, se prevé mucho blanqueo hormiga, al punto que los depósitos privados crecieron u$s 89 millones el jueves pasado, el mayor registro en 11 ruedas, acumulando una suba de u$s 622 millones desde el pasado 14 de agosto.

BCRA y el dólar de las importaciones: ya paga cerca del 100% de las devengadas

Bicicleta financiera: apuesta al carry trade para ganar en dólares

Avance del blanqueo

"Relacionamos estos movimientos al avance del blanqueo. Sumale viernes, lunes y martes y ya iría u$s 1000 millones, cuando todavía falta todo septiembre, por lo que podría llegar a u$s 10.000 millones en efectivo, ya que apunta principalmente a las cajas de seguridad", según calcula Pablo Castagna, director de Wealth Management en Balanz.

"Que el blanqueo es muy beneficioso, ya está instalado, todos coincidimos en que quedó muy bien reglamentado. A pesar del temor por frustraciones pasadas, al informarse e interiorizarse de los detalles, la gente avanza. Se aceleraron las aperturas de cuenta CERA y están ingresando cada vez más transferencias todos los días", relata.

Ritmo fuerte

El ritmo que ve en estos últimos días lo hace pensar que este blanqueo va a ser más exitoso de lo que muchos imaginan. "En el mercado se habla de unos u$s 20.000 millones, u$s 30.000 millones como muy bueno y u$s 40.000 millones como exitoso. Creo que esa cifra va a ser superada", augura.

De superar los u$s 7500 millones cash, como tienen previsto en el equipo económico, a fin de año se puede llegar a los u$s 30.000 millones de depósitos privados.

"Ahí está la segunda ola de crédito privado", apuntan, refiriéndose que el blanqueo de Macri no tenía como objetivo el cash, sino los activos: "Acá el blanqueo es 100% para el cash. Tenes una cantidad de beneficios que no tuviste con cualquier otro blanqueo".

Rulo del dólar

Incluso, ahora con la vuelta del impuesto a las Ganancias, se puede blanquear dólares, destinarlos a una SGR y desgravar el 35% de esa inversión.

"Ante el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias para la 4° categoría, y existiendo la posibilidad de desgravación para los aportes a Fondos de Riesgo de las SGR Ley 24467, como estos montos invertidos se deducen como un gasto hasta el tope del 35% de la ganancia gravada, está vigente la posibilidad de aportar el monto de la ganancia gravada para no abonar el impuesto a las Ganancias.

Paso a paso

La contadora Adriana Marinelli detalla que estos montos deberán permanecer invertidos por dos años en la SGR, generando un rendimiento de acuerdo a la cartera del Fondo y podrán reinvertirse al cierre del período o bien realizarse nuevas imposiciones.

"Lo interesante es que hoy, bajo la normativa del blanqueo, la resolución del Mecon incluyó dentro de las inversiones elegibles para los fondos blanqueados los aportes a las SGR".

Los fondos que se regularicen podrán destinarse, también, a la suscripción o adquisición de títulos públicos y/o valores negociables con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores, incluidos dentro de los destinos de inversión indicados en esta resolución, que sean aportados a fondos de riesgo de sociedades de garantía recíproca".