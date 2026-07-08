Durante este martes, 7 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 2721 - Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 7 de julio

1° 2721 11° 9560 2° 6501 12° 5674 3° 2272 13° 0842 4° 8964 14° 9989 5° 7715 15° 7640 6° 2475 16° 7877 7° 2842 17° 7731 8° 9898 18° 9865 9° 4145 19° 1892 10° 0841 20° 9960

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con la Mujer suele representar intuición, afecto y creatividad. Puede reflejar necesidad de cuidado o armonía en tus vínculos.

También alude a tu relación con la feminidad o figuras maternas. Si el sueño es sereno indica equilibrio; si es tenso, conflictos por resolver.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.