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Durante este martes, 7 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 2721 - Mujer
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 7 de julio
|1°
|2721
|11°
|9560
|2°
|6501
|12°
|5674
|3°
|2272
|13°
|0842
|4°
|8964
|14°
|9989
|5°
|7715
|15°
|7640
|6°
|2475
|16°
|7877
|7°
|2842
|17°
|7731
|8°
|9898
|18°
|9865
|9°
|4145
|19°
|1892
|10°
|0841
|20°
|9960
¿Qué significa soñar con Mujer?
Soñar con la Mujer suele representar intuición, afecto y creatividad. Puede reflejar necesidad de cuidado o armonía en tus vínculos.
También alude a tu relación con la feminidad o figuras maternas. Si el sueño es sereno indica equilibrio; si es tenso, conflictos por resolver.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.