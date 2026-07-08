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Durante este martes, 7 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 7 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4673 - Hospital

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio

 1°4673 11°6467
 3574  12°7037
 3°4185 13°6181 
 9743  14°0434 
 2803  15°1997 
 6°1484  16°6674
 2516  17°8111 
 8744  18°2807 
 8696  19°7325 
 10°7969 20°4605 

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¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele señalar necesidad de sanación emocional o descanso; tu mente pide atender estrés, miedos o duelos.

También puede indicar búsqueda de apoyo y soluciones, o una transición: aceptar ayuda para resolver un problema y prepararte para un cambio.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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