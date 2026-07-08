En esta noticia ¿Qué significa soñar con hospital?

Durante este martes, 7 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 7 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4673 - Hospital

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio

1° 4673 11° 6467 2° 3574 12° 7037 3° 4185 13° 6181 4° 9743 14° 0434 5° 2803 15° 1997 6° 1484 16° 6674 7° 2516 17° 8111 8° 8744 18° 2807 9° 8696 19° 7325 10° 7969 20° 4605

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital suele señalar necesidad de sanación emocional o descanso; tu mente pide atender estrés, miedos o duelos.

También puede indicar búsqueda de apoyo y soluciones, o una transición: aceptar ayuda para resolver un problema y prepararte para un cambio.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.