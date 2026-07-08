En esta noticia
Durante este martes, 7 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este martes, 7 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4673 - Hospital
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio
|1°
|4673
|11°
|6467
|2°
|3574
|12°
|7037
|3°
|4185
|13°
|6181
|4°
|9743
|14°
|0434
|5°
|2803
|15°
|1997
|6°
|1484
|16°
|6674
|7°
|2516
|17°
|8111
|8°
|8744
|18°
|2807
|9°
|8696
|19°
|7325
|10°
|7969
|20°
|4605
¿Qué significa soñar con hospital?
Soñar con un hospital suele señalar necesidad de sanación emocional o descanso; tu mente pide atender estrés, miedos o duelos.
También puede indicar búsqueda de apoyo y soluciones, o una transición: aceptar ayuda para resolver un problema y prepararte para un cambio.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.