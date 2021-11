Nueva alternativa de inversión: proponen cambiar bonos por Bitcoins

El mundo cripto crece a pasos agigantados en la Argentina y ahora con un formato muy innovador y único en el mundo: un plan canje de bonos argentinos por Bitcoins.



El principal objetivo es darle a los tenedores de bonos una alternativa de inversión con la que quizás logren recuperar parte del capital perdido con los enormes retornos que está logrando la criptomoneda desde sus inicios.

A meses del canje de bonos propuesto por el Gobierno, todo viene saliendo al revés de lo planeado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Uno de los objetivos primordiales de la operación era despejar vencimientos de deuda en los próximos años y tomar una serie de medidas que mejoren la capacidad de pago futura del Gobierno.

Desconfianza de los inversores





Sin embargo, la desconfianza de los inversores ante la falta de medidas concretas fue creciendo y el resultado es que los nuevos bonos volvieron a caer prácticamente a los niveles que tenían cuando se encontraban en default.



La desconfianza de los inversores ante la falta de medidas concretas fue creciendo y el resultado es que los nuevos bonos volvieron a caer prácticamente a los niveles que tenían cuando se encontraban en default.

Algunos de los nuevos bonos ya cotizan incluso por debajo de los u$s 30 y la mayoría se ubica en la franja que va de u$s 30 a u$s 35. Cuando debutaron en septiembre pasado, tras la renegociación de la deuda, salieron por encima de los 50 dólares.



Swap de bonos por Bitcoins





Pero desde entonces todo el recorrido fue una escalera siempre hacia abajo, hasta llegar a los actuales niveles de riesgo país.

Ante este panorama desolador para los tenedores, nace un swap de bonos por Bitcoins, como estrategia para recuperar parte del capital perdido, en la medida que la criptomoenda siga su senda alcista.

Nace un swap de bonos por Bitcoins, como estrategia para recuperar parte del capital perdido, en la medida que la criptomoneda siga su senda alcista.

Con una simple cuenta y suponiendo haber realizado el swap a mediados del 2020, hoy el inversor habría logrado un capitalización aproximada del 1000% . Si la tendencia continua acompañando al mundo cripto, esta alternativa parecería ser una opción válida.

El rendimiento anual de Bitcoin en 2020 ha tenido altibajos, pero sus inversiones arrojan resultados sumamente mayores a los activos tradiciones en el último año (y en la última década).

Histórico para Bitcoin





A pesar de la crisis global de salud y de sus consecuencias negativas para las economías, el 2020 y 2021 resultó ser histórico para Bitcoin. Como venía de casi duplicar su precio en 2019, se esperaba una continuidad de la tendencia alcista.

El impulso alcista que registra el mercado de las criptomonedas, liderado por Bitcoin podría continuar durante todo lo que resta del 2021, dado que siguen sucediéndose los anuncios de inversión institucional y el dólar sigue perdiendo terreno.

Rápido y fácil





Mediante un mecanismo novedoso, se ha implementado un protocolo para que el tenedor de los bonos pueda realizar el canje sin mayores complicaciones y de manera casi inmediata.

Buscan que el inversor pueda dar este paso de manera sencilla y siempre bajo el respaldo de sus agentes bursátiles que participan de la operatoria como custodios de los bonos del cliente.