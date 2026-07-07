Este martes, 7 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,73 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 10.799. Esta cifra refleja una variación del 0,06% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la acción de Enagás S.A mostró una clara tendencia bajista, con más descensos que avances, marcada por una racha prolongada de caídas a mitad del periodo y breves rebotes, cerrando con una leve recuperación que no compensa el saldo negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 13.47%, mientras que su volatilidad anual es del 21.85%. Dado que la volatilidad de la última semana (13.47%) es menor que la volatilidad anual (21.85%), podemos concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esta diferencia sugiere que, a corto plazo, Enagás ha experimentado menos variaciones en su desempeño económico, en comparación con la tendencia más amplia del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos y antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica que la empresa ha incurrido en pérdidas y se encuentra en una situación financiera desafiante.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el Gestor Técnico del Sistema Gasista y se dedica al transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural mediante una amplia red de gasoductos y plantas de GNL en España. No produce gas ni energía; su “producto” son infraestructuras y servicios de operación y logística gasista.

Su línea de negocio se centra en la gestión de redes y terminales de GNL y en el desarrollo de proyectos de gases renovables e hidrógeno (como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, desempeña un papel clave en la seguridad de suministro, cuenta con participaciones internacionales y contribuye a la transición energética en la península ibérica.