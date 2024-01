Nueva licitación de Bopreal: cuáles son las grandes empresas que participan

Las miradas del mercado estarán puestas hoy en el resultado de la cuarta licitación de los Bopreal (Bonos Para la Reconstrucción de una Argentina Libre) destinado a los importadores que tienen deuda con proveedores del exterior. La clave de esta transacción es que representa un mecanismo para absorber pesos del mercado, disminuye presión sobre el "contado con liqui" y regulariza la deuda comercial de las empresas.

En la licitación de la semana pasada fue clave la suscripción de la automotriz Toyota, con una participación que habría rondado el 90% de la demanda total. Para hoy, la clave pasará por la posible participación de GM y Volkwagen y ya habría demanda confirmada de empresas radicadas en Tierra del Fuego.

La definición de esta cuarta licitación de Bopreal se da en momentos en los que el "contado con liqui" está alcanzando nuevos máximos a $1.276 con subas de casi 5% ayer y la brecha llegando al 60% con el dólar oficial. Esto ocurre por una continua demanda de importadores, que no pueden aún acceder al mercado oficial de cambios y recurren a esta variante del dólar en la Bolsa.

El volumen de negocios ayer alcanzó los u$s 112 millones. Tal como está planteado el esquema cambiario diseñado por el tándem Caputo-Bausili (el ministro y el titular del BCRA repectivamente), los exportadores se ven obligados a liquidar al tipo de cambio oficial y por el cepo y restricciones aún imperantes, los importadores van al CCL. Conclusión: el BCRA sale a comprar en el oficial, y en el CCL, sin demasiada oferta, y las compras constantes de importadores, los precios suben.

¿Cómo entra el Bopreal en este esquema? Sólo ataca los stocks, es decir la deuda de importadores con proveedores del exterior que la gestión de Alberto Fernández generó para evitar devaluar y atrasar así el tipo de cambio. Pero el impacto mayor sobre el mercado cambiario hoy que tiene el Bopreal es la reducción de la base monetaria: la deuda es emitida por el BCRA por lo que, al entregar los bonos, retira pesos de circulación. En la anterior licitación el BCRA se alzó con casi un billón de pesos, lo que equivale al 10% de la base monetaria y un 4% de los pasivos remunerados de la entidad que preside Santiago Bausili.

Según el Bank of America, "el BCRA tendrá que acelerar la depreciación en las próximas semanas y a más tardar en febrero. A este ritmo, en un mes el tipo de cambio real volvería al máximo de agosto de 2023, lo que, en nuestra opinión, parece un límite inferior para el programa del FMI".

Además, agrega en su último informe sobre la Argentina que "el inicio de la cosecha de soja en abril y los desembolsos del FMI traerán cierta calma al tipo de cambio. El BCRA también ofrece bonos en dólares a los importadores "BOPREAL" (hasta el momento asignó 1.200 millones de dólares), lo que también ayuda a esterilizar los pesos". Aun así estiman que el dólar oficial se ubicará en $1.573 en junio y $2.330 en diciembre y la brecha cambiaria cayendo al 20% después de la cosecha de soja.

La secretaría de Comercio indicó que la deuda de los importadores es de u$s 26.000 millones según el registro de operaciones abierto. Se compone de 20.500 millones de dólares de empresas grandes; u$s 2.800 millones de dólares de medianas; y u$s 2.700 millones de PyMEs. De los u$s 26.000 millones se pagaron ya u$s 2.900 millones.

Hay margen para un festival de Bopreal, en la medida en que Caputo-Bausili le sigan agregando condimentos e incentivos para que las empresas, especialmente las más grandes, se lancen a participar.

Es clave para detener el alza del CCL.