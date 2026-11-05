A pocos días de un intento de hackeo récord, Binance volvió a encender las alarmas de seguridad. Este jueves, la plataforma anunció que eliminó todas las claves API vinculadas a SignalPlus, un servicio de infraestructura para operar opciones y derivados de activos digitales, después de que esa empresa reportara un posible problema de seguridad. Deribit tomó la misma medida.

Pese a la decisión, Binance informó que sus propios sistemas no se vieron afectados y que los fondos de los usuarios siguen a salvo.

Deribit, por su parte, indicó que, tras una investigación, no encontró indicios de que sus sistemas o datos hubieran sido comprometidos.

Pese a tratarse de una medida preventiva, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue más allá y advirtió en la red social X: “Si utilizas SignalPlus para cualquier otra plataforma de intercambio, es hora de revocar todas tus claves API”. Además, recomendó no almacenar credenciales de exchanges en servicios de terceros.

Además, la plataforma pidió a los usuarios afectados que revisen sus posiciones y órdenes abiertas desde sus cuentas, que esperen a que SignalPlus resuelva el problema antes de reconectarse y que activen la lista blanca de IP en futuras conexiones.

Su cofundadora, Yi He, aclaró que el mensaje alcanza a todos los socios integrados: “Este no es un desafío para una sola empresa”.

Binance informó que, al 3 de noviembre, ya había repuesto el 98% de los activos en tokens afectados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El antecedente: el hackeo de u$s 6.300 millones

La alerta llega a menos de una semana del ataque del pasado 29 de octubre, en el que los hackers se llevaron u$s 6.300 millones de Binance, en lo que los analistas consideraron el mayor robo cripto de la historia . El FBI vincula a los responsables con Corea del Norte.

Según la investigación que difundió la compañía el 3 de noviembre, los atacantes usaron entrevistas de reclutamiento falsas, software malicioso y herramientas internas de inteligencia artificial vulneradas para acceder a sus sistemas de firma de transacciones y mover fondos entre distintas blockchains.

En este escenario, Binance dijo que absorberá las pérdidas con recursos propios y que ya congeló o interceptó unos u$s 2.850 millones. Al 4 de noviembre había repuesto cerca del 98% de los activos afectados. Cuando la plataforma volvió a operar el domingo, los clientes retiraron u$s 3.640 millones, el 2,1% de sus activos.