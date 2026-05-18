El Banco Nación volvió a posicionarse en el centro del mercado hipotecario con una propuesta que busca reactivar el acceso a la vivienda en la Argentina. Con una tasa del 6% nominal anual para primera vivienda, la más baja entre las opciones disponibles, la entidad apuesta a captar demanda en un contexto donde el crédito comienza a recuperar protagonismo. El esquema combina financiamiento en UVA, plazos largos y una herramienta clave para contener el impacto de la inflación sobre las cuotas. “La propuesta se diferencia por su escala, liderazgo y alcance federal”, explicaron desde la entidad en diálogo con El Cronista. Uno de los principales atractivos del relanzamiento está en las tasas de interés, que se ubican entre las más competitivas del sistema financiero. Actualmente, el Banco Nación ofrece: Los préstamos están denominados en UVA, por lo que tanto el capital como las cuotas se ajustan por inflación. Sin embargo, quienes acceden a la tasa más baja cuentan con un mecanismo adicional de protección. Se trata de la Opción Tope de Cuota por CVS, que limita el aumento de la cuota cuando la evolución de la UVA supera la variación de los salarios. “Todo ello se complementa con las tasas más competitivas del mercado y una alta proporción de apoyo financiero”, indicaron desde el banco. Más allá de las tasas, la entidad puso el foco en simplificar el acceso al crédito a través de la digitalización del proceso. “Se incorpora un circuito digital y centralizado, que permite iniciar la solicitud de manera online y avanzar con un proceso ágil, con foco en mejorar los tiempos, la trazabilidad y la experiencia del cliente”, señalaron fuentes del Banco Nación. El monto y el nivel de cobertura dependen de la línea elegida. El Banco Nación ofrece uno de los niveles de financiamiento más altos del mercado: Además, para quienes buscan cambiar de vivienda, existe la posibilidad de financiar hasta el 100% de la diferencia entre la propiedad que se vende y la que se compra. El diseño de los créditos apunta a facilitar el acceso a través de plazos extendidos. Para adquisición, construcción o cambio de vivienda, los préstamos pueden devolverse en períodos de hasta 30 años. En el caso de refacciones o ampliaciones, los plazos van de 5 a 15 años. Según la experiencia del banco, la mayoría de los clientes opta por los plazos más largos, una decisión que permite reducir la cuota inicial y mejorar la relación entre ingresos y endeudamiento. A diferencia de otros esquemas, el Banco Nación no establece un ingreso mínimo fijo, ya que el acceso al crédito se define según la capacidad de pago de cada solicitante. Para eso, se analizan variables como la relación entre cuota e ingreso, el monto solicitado y el plazo elegido. En este esquema, la afectación de ingresos puede alcanzar hasta el 25% en la línea +Hogares, mientras que en +Hogares Sector Público no tiene límite. Además, se permite sumar ingresos mediante cotitulares o codeudores familiares, aunque en estos casos se exige que el titular aporte al menos el 50% del ingreso total destinado al pago de la cuota. Para dimensionar el costo, desde la entidad brindaron un ejemplo orientativo: El monto puede variar según el plazo, el perfil del solicitante y las condiciones de cada operación. El programa está abierto a distintos perfiles laborales: Entre los requisitos principales se incluyen: Con este relanzamiento, el banco busca consolidar su presencia en un mercado que empieza a mostrar señales de reactivación. “El Banco Nación espera continuar consolidando su liderazgo en el mercado hipotecario durante 2026, acompañando la evolución del mercado y el contexto macroeconómico”, afirmaron. La estrategia combina tasas competitivas, mayor financiamiento y herramientas de protección frente a la inflación, con el objetivo de volver a posicionar al crédito como una vía concreta para acceder a la vivienda propia.