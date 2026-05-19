El tiempo se acaba. Quienes quieran aprovechar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, junto a la posibilidad de usar ahorros informales en dólares sin consecuencias fiscales, tienen plazo hasta junio de 2026 para presentar su declaración jurada.

Pero hay un paso previo que vence antes: la adhesión al régimen en el Sistema Registral de ARCA debe hacerse hasta el día anterior al primer vencimiento general de presentación.

Dólares del colchón: los vencimientos, según la terminación del CUIT

Las fechas exactas para la presentación de la Declaración Jurada Simplificada correspondiente al período fiscal 2025 son:

CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: 11 de junio de 2026.

CUIT terminados en 4, 5 y 6: 12 de junio de 2026.

CUIT terminados en 7, 8 y 9: 16 de junio de 2026.

Esto significa que quienes aún no se inscribieron tienen los días contados para hacerlo. La adhesión se realiza a través del servicio “Sistema Registral” de ARCA, en la tarjeta “Ganancias PH Simplificada”, y el sistema asigna la caracterización con el código 618 a quienes cumplan todos los requisitos.

Se acerca el fin del plazo para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y poder usar los dólares del colchón. El Cronista

Qué está en juego con el Régimen Simplificado de Ganancias

El Régimen Simplificado de Ganancias, creado por el Decreto 353/2025 y reglamentado mediante la Resolución General 5704/2025, permite a personas humanas y sucesiones indivisas contribuyentes del Impuesto a las Ganancias presentar una declaración jurada sin informar su patrimonio, ni al inicio ni al cierre del período fiscal, lo que elimina también la obligación de calcular el monto consumido.

Ese cruce patrimonial es, precisamente, el mecanismo que usa ARCA para detectar inconsistencias entre lo que una persona declara ganar y lo que efectivamente gasta. Al suprimirlo, el régimen abre la puerta para que quienes tengan ahorros informales de origen lícito, los llamados “dólares del colchón”, puedan utilizarlos sin que el organismo pueda cuestionar la procedencia de los fondos.

Además, quienes declaren correctamente bajo este esquema a partir del ejercicio 2025 obtienen dos beneficios de fondo: el efecto liberatorio del pago, con el cual ARCA no podrá fiscalizar ese período si está bien declarado,y lo que los especialistas denominan “tapón fiscal hacia atrás”.

Esto significa que las declaraciones juradas presentadas en años anteriores son válidas, al margen de eventuales inconsistencias pasadas. En ese sentido, el mecanismo se asemeja, en sus efectos prácticos, a un blanqueo de capitales.

Quiénes pueden adherirse al “tapón fiscal”

No todos los contribuyentes del impuesto están habilitados. Pueden ingresar al régimen quienes en cada uno de los tres años anteriores al período fiscal (2022, 2023 y 2024) hayan tenido ingresos totales de hasta $ 1.000 millones y un patrimonio que no supere los $ 10.000 millones. Además, no deben tener el CUIT limitado administrativamente ni estar clasificados en los segmentos de mayor significación fiscal (segmentos 11 o 12 de ARCA).

Para dimensionar esas cifras, podemos hablar de $ 10.000 millones equivalen a aproximadamente u$s 7 millones. Se trata, en definitiva, de contribuyentes medios, no de los grandes patrimonios del país.

Una aclaración clave de ARCA: el régimen está disponible exclusivamente para quienes obtengan rentas de fuente argentina. Quienes tengan ingresos del exterior no califican.

El régimen mostró una evolución sostenida desde su lanzamiento. ARCA registra más de 80.000 adhesiones hasta la fecha, una cifra que se duplicó en los últimos 20 días desde que el organismo habilitó el aplicativo para presentar las declaraciones juradas. Solo en abril se sumaron más de 36.000 nuevos inscriptos, interesados en utilizar la declaración jurada con datos precargados por el organismo.

El tapón fiscal es parte del Régimen Simplificado de Ganancias. Shutterstock/Composición

Advertencias para tener en cuenta

Primero, sobre el desistimiento. Esto es si un contribuyente ya presentó o decide presentar su declaración jurada bajo el régimen general, el sistema anulará automáticamente su adhesión al régimen simplificado. No hay marcha atrás una vez que se elige ese camino.

Segundo, sobre los dólares exteriorizados. Significa que aunque el tapón fiscal y el efecto liberatorio del pago están garantizados por ley y no pueden cuestionarse retroactivamente, el patrimonio que quede visible, los ahorros que salgan del colchón,sí podría quedar expuesto a mayores cargas impositivas si en el futuro un gobierno diferente con vocación de mayor presión fiscal decide aplicar, por ejemplo, un incremento en Bienes Personales u otro tributo sobre esos activos.

Cómo adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

Para registrarse en el Régimen Simplificado de Ganancias, el contribuyente debe ingresar al servicio “Sistema Registral” con clave fiscal en el sitio de ARCA, seleccionar la opción “Ganancias PH Simplificada” y completar el proceso antes del día anterior al primer vencimiento general de presentación.

La caracterización puede consultarse luego en la sección Consulta > Datos registrales > Caracterizaciones del mismo sistema. Se puede ver en el siguiente video:

Para más información, ARCA dispone de un micrositio de Ganancias con los detalles del régimen, los requisitos y el procedimiento de adhesión.