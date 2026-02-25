En la Argentina, la reacción casi automática frente a la incertidumbre es comprar dólares y guardarlos “debajo del colchón”. Para muchos, eso equivale a ahorrar e incluso a invertir. Sin embargo, no es lo mismo. El dólar también pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo porque en Estados Unidos existe inflación. En el Cronista Stream, el asesor financiero Pablo Aguer dio detalles de cómo invertir y explicó que hay que tener en cuenta. Aguer remarcó que el error más común es pensar que se necesita mucho dinero para empezara a invertir. El concepto central es el interés compuesto: la capacidad de que las ganancias generen nuevas ganancias. El economista explicó que si invertís u$s 100 y obtenés un 10%, al año siguiente no generás intereses sobre 100, sino sobre 110. Ese efecto se acumula año tras año y transforma la curva en exponencial. Los números lo muestran con claridad: La diferencia la hace el tiempo. Por eso, comenzar a los 25 años con apenas u$s 50 mensuales puede derivar en más de u$s 200.000 después de cuatro décadas. Uno de los puntos que más remarcó Aguer es el error cultural argentino de confundir ahorro con inversión. “Guardar dólares no es invertir. El dólar también tiene inflación. Si comprás dólares y los dejás quietos, estás perdiendo poder adquisitivo y no generás ningún rendimiento”, sostuvo. Como Estados Unidos también tiene inflación, ahorra en esta moneda implica una pérdida real de valor a lo largo del tiempo. Invertir, en cambio, implica poner ese capital a trabajar. Para quienes no quieren complicarse analizando empresas individuales, existen los ETF (Exchange Traded Funds), fondos que agrupan múltiples acciones en un solo instrumento. El más conocido es el ETF que replica al S&P 500, el índice que reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Su versión más popular es el SPY, que permite invertir en ese conjunto diversificado de compañías líderes. Lo interesante es que las empresas que lo componen van cambiando con el tiempo: no son las mismas que hace 50 años. Por lo tanto, el índice se actualiza constantemente. Históricamente, el rendimiento promedio anual del S&P 500 ronda el 10%, capaz un 12% a largo plazo. Puede haber años de +20% y otros de -20%, pero en períodos de 10, 15 o 20 años, el promedio tiende a promediar en un 10%. Para invertir en dólares es necesario: Las sociedades de bolsa están reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que supervisa el mercado de capitales argentino. El economista recomienda operar a través de una sociedad de bolsa y no desde el banco, ya que las entidades bancarias suelen cobrar comisiones más altas y costos adicionales. Además, los CEDEARs del S&P 500 están exentos del impuesto a las Ganancias, aunque sí computan en Bienes Personales dentro del patrimonio total. En caso de necesitar liquidez, la venta se acredita en aproximadamente 24 horas hábiles. Para los perfiles más conservadores, la principal preocupación es la seguridad. Según explicó, si una sociedad de bolsa quiebra, el inversor no pierde su dinero porque los activos no están en poder del broker, sino en un agente de depósito central. La sociedad actúa como intermediario.