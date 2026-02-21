Calentar cáscara de limón, canela y romero es una forma simple de preparar un simmer pot, una técnica casera para perfumar el hogar sin aerosoles ni fragancias artificiales. En pocos minutos, el vapor libera un aroma fresco y cálido que transforma el ambiente. El proceso —también conocido como popurrí en olla— se volvió tendencia por ser económico, reutilizar restos de frutas y adaptarse a cada estación del año. Solo requiere agua y una combinación de ingredientes aromáticos. Su función principal es aromatizar los espacios de manera natural. El vapor ayuda a neutralizar olores intensos y crea una sensación de limpieza y calidez sin recurrir a productos químicos. Entre sus beneficios más destacados: Las combinaciones pueden variar con frutas, especias o hierbas según preferencia. Se recomienda porque es accesible, fácil de hacer y permite controlar la intensidad del aroma. Además, no requiere dispositivos eléctricos especiales. También puede hacerse en olla de cocción lenta. Es importante no dejarlo sin supervisión y apagar el fuego antes de que el agua se evapore por completo.