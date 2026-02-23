Un frente atlántico marcará el tiempo de este miércoles 25 de febrero en buena parte de España, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser ocasionalmente moderadas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta y serán persistentes en algunas zonas del noroeste peninsular. En el resto del territorio predominará la nubosidad media y alta, con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional en áreas de la vertiente atlántica. A lo largo de la jornada se abrirán grandes claros, salvo en el Estrecho y en zonas del litoral mediterráneo, donde continuará la nubosidad baja. Las precipitaciones más significativas se esperan en el oeste peninsular, donde un frente dejará cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias ocasionalmente moderadas y posibilidad de tormenta. En Galicia serán persistentes y tenderán a remitir al final del día, cuando quedarán cielos nubosos de nubosidad baja. En el resto de la Península estará muy nuboso, con predominio de nubosidad media y alta, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en zonas de la vertiente atlántica. En el Estrecho y en áreas del litoral mediterráneo persistirá la nubosidad baja. En Canarias, se prevé cielo nuboso en el norte de las islas con lluvias principalmente en las de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto. Según informó EFE, la semana meteorológica comienza este lunes con cielos despejados o nubes altas, aunque habrá nieblas y brumas en litorales mediterráneos, que localmente pueden ser persistentes. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso, prácticamente generalizado, en la península y Baleares. Por su parte, Aemet prevé altas presiones en todo el territorio con el centro situado en el norte de África, por lo que no se esperan precipitaciones.