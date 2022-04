Meta se dispara a medida que Facebook crece en usuarios: cómo invertir en este Cedear

Las acciones y los cedear de Facebook -ahora llamado Meta Platforms Inc.- subieron un 14% en las operaciones previas a la comercialización de esta jornada , luego de que la compañía informara que sus plataformas sumaron una mayor cantidad de usuarios a los proyectados en el primer trimestre del año.

Así, las preocupaciones por la sustentabilidad de la principal plataforma de Meta fueron apaciguadas tras la presentación del balance el día de ayer. El contexto es más que difícil tras la suba exponencial de TikTok, ya que, en contratación, Instagram y -más que nada- Facebook están perdiendo impulso en la llegada a nuevas generaciones, un diagnóstico que fue compartido por el mismo CEO de la compañía, Mark Zuckerberg.

Meta reportó este miércoles 1.960 millones de usuarios diarios para sus plataformas insignia, un regreso al crecimiento después de la primera caída en el trimestre de diciembre. Los analistas habían estimado 1.940 millones. Esto significó un aumento de 31 millones de nuevos usuarios activos diarios en comparación al último dato reportado por la compañía .

LOS DATOS DE LA RECUPERACIÓN DE META (FACEBOOK)

Durante el primer trimestre los ingresos aumentaron un 6,6%, llegando a 27.900 millones de dólares . Esto marcó un panorama completamente positivo, ya que la compañía dijo que estos podrían haber sido mucho mayores si no fuera por la guerra en Ucrania.

Las acciones habían caído casi un 50% este año debido a que los inversionistas estaban cada vez más preocupados de que el principal motor comercial y de ganancias de Meta, la publicidad en sus redes sociales, estuviera perdiendo fuerza.

EL PANORAMA DE LAS ACCIONES Y cómo comprar su cedear

Las acciones de Meta, con sede en Menlo Park, California, subieron hasta u$s 210,14 en operaciones extendidas luego del informe. Habían caído un 3,3% a u$s 174,95 al cierre del miércoles en Nueva York.

La utilidad neta en el primer trimestre fue de u$s 7,47 mil millones, o u$s 2,72 por acción. Los analistas habían estimado ganancias de u$s 2,56 por acción.

Los CEDEAR son un instrumento que permite operar acciones que cotizan en el exterior. Estas pueden ser de empresas que no son argentinas -como lo son Tesla o Apple- o que lo son y han decidido operar en el exterior -como Mercado Libre o Globant-.

Para poder adquirir el CEDEAR de Meta Inc. (FB), se debe abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), un proceso fácil y sencillo que puede hacerse en tan solo unos minutos.

LA ESTRATEGIA DE ZUCKERBERG PARA INSTAGRAM: LOS REELS

La compañía sorprendió a los inversionistas en febrero cuando dijo que los usuarios diarios de su servicio principal de Facebook disminuyeron levemente en el cuarto trimestre por primera vez, lo que aumentó la posibilidad de que la principal red social haya alcanzado su punto máximo en popularidad .

Las acciones cayeron un 26 % al día siguiente, lo que subraya las preocupaciones de que las personas, especialmente los adolescentes y los adultos jóvenes, se estén mudando a plataformas más nuevas como TikTok, y que los anunciantes los sigan.

En octubre, Zuckerberg había dicho que Facebook se centraría en atraer "jóvenes" al servicio como una forma de combatir el auge de TikTok y otros productos de la competencia. Eso significó priorizar Reels, un formato de video de imitación de TikTok en Instagram y Facebook.