En un movimiento que conmueve al mundo digital, Rusia confirmó el bloqueo total de WhatsApp en su territorio, afectando a más de 100 millones de usuarios. La decisión, anunciada por el portavoz Dmitry Peskov, responde a la “falta de disposición” de Meta para cumplir con la legislación local, en medio de un endurecimiento contra apps extranjeras. La medida comenzó a implementarse el miércoles 12 de febrero. Rusia ha aplicado restricciones graduales desde agosto de 2025, comenzando con llamadas de voz y video en WhatsApp y Telegram para combatir fraudes. Roskomnadzor, el regulador de telecomunicaciones, aceleró el proceso excluyendo dominios de WhatsApp del registro DNS nacional, haciendo el acceso casi imposible sin VPN. Paralelamente, Telegram enfrenta bloqueos parciales desde enero, con planes de restricción total para otoño de 2026, citando usos criminales y protección de datos. Peskov instó a los ciudadanos a migrar a Max, la app estatal desarrollada por VK, describiéndola como una “alternativa accesible y nacional en desarrollo”. Esta medida forma parte de una estrategia impulsada por Vladimir Putin para reducir la dependencia de plataformas occidentales, similar a los bloqueos previos de Facebook e Instagram. WhatsApp denunció el bloqueo como un intento de “forzar a los usuarios hacia una app de vigilancia estatal”, comprometiendo la privacidad y seguridad de millones. La compañía se esfuerza por mantener conexiones, aunque usuarios reportan accesos intermitentes vía VPN, cada vez más restringidas por nuevas leyes que prohíben su publicidad y limitan 439 proveedores. Expertos ven en esto un retroceso en libertades digitales, con ralentizaciones previas del 70-80% en velocidades desde diciembre 2025. El Kremlin deja la puerta abierta a un diálogo si Meta acata las normas rusas. Lanzado en junio de 2025 tras ley firmada por Putin, Max ofrece chats, llamadas grupales, videollamadas, transferencia de archivos hasta 4 GB, stickers, bots y pagos vía sistema bancario ruso. Integra servicios gubernamentales, con encriptación end-to-end en chats privados y nube sincronizada, posicionándose como “WeChat ruso”. Promocionado por influencers y obligatorio para trámites burocráticos, ya supera el millón de descargas, aunque enfrenta escepticismo por sospechas de espionaje del FSB. Rusia espera que reemplace a WhatsApp, usado por 100 millones, y Telegram con 50 millones. Este bloqueo intensifica la “guerra digital” entre Rusia y Occidente, priorizando control estatal sobre privacidad. Mientras VPN fallan más, Max gana terreno forzado, pero analistas prediccen resistencia subterránea y posible impacto en diplomacia, ya que funcionarios rusos usaban estas apps.