Meta responde a Sánchez en el Congreso y niega el uso de datos sin consentimiento de los usuarios.

Meta ha defendido que, “en ningún caso”, ha usado información de los usuarios de Facebook e Instagram para personalizar anuncios “sin su consentimiento”, en respuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acusó en noviembre de 2025 a la compañía de una supuesta violación de la privacidad de millones de usuarios.

El director de Políticas Públicas en España y Portugal de Meta, José Luis Zimmermann, ha comparecido este viernes en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados y se ha referido, entre otros asuntos, a la privacidad de datos de las redes sociales de la que es propietaria.

Meta ofrece herramientas al usuario para poder controlar y comprender para qué se usan sus datos, una información que está sujeta a un “control único y de máximo nivel”.

Ha afirmado que la privacidad es una “prioridad” para Meta, que “se toma muy en serio” todo lo relativo a este asunto y, prueba de ello, es que dedica más de 8.000 millones de dólares desde 2019 a este asunto, ha recordado.

Según ha defendido, Meta ofrece herramientas al usuario para poder controlar y comprender para qué se usan sus datos, una información que está sujeta a un “control único y de máximo nivel”.

“Meta no usa esta información proveniente de la actividad de los usuarios de las web para personalizar anuncios sin el consentimiento del usuario en ningún caso”, ha apuntado Zimmerman, que ha apostillado que esta respuesta sirve para las manifestaciones del presidente del Gobierno sobre este asunto.

El PSOE anunció entonces que Meta tendría que rendir cuentas ante la Comisión.

La comparecencia de Zimmermann en la Comisión se ha anunciado en relación al proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación.

Reunión tras los altercados en Torre Pacheco

Ha sido preguntado, entre otros asuntos, por la reunión que mantuvieron los responsables de plataformas digitales con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, después de los altercados de Torre Pacheco.

Ha respondido que ésta se produjo porque se había producido un número “elevado” de contenidos vinculados al discurso de odio y les habían preguntado cómo se eliminaban y cómo no.

Ha indicado que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) tiene un canal específico para observar contenido relacionado con el discurso de odio y ha reconocido discrepancias con ellos sobre cómo se reporta el contenido.

El discurso de odio, cuyo contenido es ilegal y se elimina de la red, es distinto a la desinformación, que se puede considerar “molesta”, pero que no constituye un delito en sí mismo.

Meta anunció hace más de un año en EE. UU. que dejaba de trabajar con los verificadores de datos, con el fin de que fuera la propia comunidad de usuarios la que detectara este tipo de contenidos. Ha subrayado que esta decisión no se ha adoptado en España, donde se trabaja con cuatro verificadores (Neutral, Maldita, AFP y EFE Verifica). Ahora, en EE. UU. se está “testando” si esa decisión fue la ideal o no.

Sobre los menores, ha reconocido que es fundamental establecer un marco de edad sobre la mayoría digital, que la tendrá que decidir el legislador; y ha defendido la transparencia de Meta, que hace públicos sus informes al respecto.

Respecto a las cuentas eliminadas durante el covid en España, ha contestado que no dispone de esa información específica, ya que lo que se publica son los informes a nivel global y de manera agregada.

Fuente: EFE