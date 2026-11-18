Brasil -que hoy se perfila como el principal termómetro del tráfico internacional- se prepara para recibir una nueva ola de turistas argentinos durante el próximo verano.

Entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, las aerolíneas programaron un total de 8054 vuelos y 1,6 millones de asientos entre ambos países. Esto es un 3,4% y un 2% más, respectivamente, que en la temporada anterior.

Los datos de Embratur, la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo, señalan que habrá 34 rutas directas entre ciudades argentinas y brasileñas, es decir, 7 más que durante el verano pasado.

Enero concentrará el mayor movimiento, con 468.000 asientos y 2374 vuelos previstos. Será el mes con mayor oferta de la serie histórica y tendrá un 80% más de plazas que el mismo mes de 2020, antes de la pandemia.

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En esa hoja de ruta, las ciudades brasileñas fuera del eje Río de Janeiro-San Pablo tendrán un aumento del 10,1% en la oferta aérea, mientras que el Nordeste será una de las regiones que más ampliará su conectividad con la Argentina. Allí se programaron 209.000 asientos y 1080 vuelos. En total, habrá 12 rutas directas, cuatro adicionales respecto de la temporada pasada.

“Argentina es un mercado prioritario para el turismo brasileño, y la expansión de la oferta aérea es fundamental para sostener el crecimiento del flujo de visitantes y ampliar nuestra competitividad internacional”, afirmó Bruno Reis, presidente de Embratur.

Las aerolíneas suma nuevas rutas y frecuencias

Aerolíneas Argentinas decidió redoblar su apuesta brasileña, por lo que informó que Florianópolis tendrá hasta 54 frecuencias semanales desde distintas ciudades argentinas: 36 serán desde Buenos Aires; 7 desde Córdoba; otros 7 desde Rosario y 4 desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro, en tanto, contará con una operación reforzada y se mantendrán conexiones hacia Salvador, Porto Seguro, Curitiba, Porto Alegre y San Pablo.

Como respuesta al crecimiento general del mercado, Gol Líneas Aéreas anunció que prevé aumentar un 30% la cantidad de plazas disponibles entre la Argentina y Brasil en enero de 2027, en comparación con octubre de 2026, su período de temporada baja.

Puntualmente, incrementará un 14% las frecuencias hacia Buenos Aires, considerando Aeroparque y Ezeiza; un 160% hacia Rosario; un 130% hacia Córdoba y un 70% hacia Mendoza.

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La compañía también sumará conexiones estacionales. Entre las novedades figuran la ruta Río de Janeiro-Galeão–Salta y Río de Janeiro-Mendoza. A eso se agregarán vuelos entre Florianópolis y Córdoba y entre Florianópolis y Rosario, además de nuevas conexiones brasileñas con El Calafate y Ushuaia.

JetSMART no se quedó atrás y anunció una nueva ruta directa entre Buenos Aires y Porto Seguro, que comenzará a operar el 5 de enero con cinco frecuencias semanales. Con esta incorporación, la empresa alcanzará seis destinos brasileños desde Argentina (Río de Janeiro, Florianópolis, Recife, Natal y Maceió).

En cuanto a las tarifas de cada aérea, Gol ofrece pasajes a Río de Janeiro desde u$s 348, con salida el 10 de diciembre y regreso el 24 del mismo mes. Aerolíneas Argentinas tiene vuelos desde u$s 336, tanto para viajar el 11 de diciembre como para hacerlo el 2 de mayo de 2027. Por su parte, JetSMART vende de los u$s 393, para volar el 15 de diciembre y regresar el 24. Cabe aclarar que los valores corresponden a precios por persona y con pago con débito.

Tres ciudades ganan conexiones directas

Uno de los cambios más importantes de la temporada será el crecimiento de los vuelos desde el interior argentino. Según Embratur, la oferta de asientos Córdoba, Rosario y Mendoza aumentará un 26%, lo que permitirá a más pasajeros viajar directamente a Brasil sin pasar por Buenos Aires.

Por caso, Córdoba contará con 125.600 asientos, un 5,9% más que el verano anterior, y alcanzará un récord de siete rutas directas hacia Brasil.

Rosario tendrá 65.800 plazas, un crecimiento del 17,2%, distribuidas en siete rutas, tres más que en la temporada pasada.

Mendoza, por su parte, contará con una oferta de 59.400 asientos, un 47% más.

Río de Janeiro Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Nordeste brasileño concentra la expansión

La región Nordeste será uno de los principales focos de conectividad aérea del verano, con 7 destinos que tendrán vuelos directos desde la Argentina: Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal y Fortaleza.

Maceió, capital de Alagoas, tendrá 33.400 asientos, un aumento del 159% respecto de la temporada anterior. Contará con tres rutas y operaciones de tres aerolíneas argentinas. Desde allí, los turistas podrán acceder a playas como Maragogi y a la Rota Ecológica dos Milagres.

Recife, en Pernambuco, alcanzará los 68.000 asientos, un 82% más y la mayor oferta de su historia. La ciudad funciona como puerta de entrada a destinos como Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros y Fernando de Noronha, además de ofrecer una agenda cultural que incluye el Carnaval y la cercanía de Olinda, cuyo centro histórico es Patrimonio Mundial de la Unesco.

Natal, capital de Rio Grande do Norte, pasará de una a tres rutas directas con Argentina y llegará a 41.200 asientos, un crecimiento del 64%. En Bahía, Porto Seguro tendrá 22.200 plazas, un 58% más, con acceso a localidades como Arraial d’Ajuda, Trancoso y Caraíva.