"Ganó Cristina": primeras reacciones de la oposición tras la designación de Silvina Batakis

Apenas un ratito después de que el Gobierno anunciara que Silvina Batakis será finalmente la reemplazante de Martín Guzmán tras su renuncia al Ministerio de Economía, dirigentes opositores al Gobierno salieron a cuestionar sus antecedentes por la gestión que tuvo al frente de la misma dependencia pero de la Provincia de Buenos Aires cuando Daniel Scioli era gobernador. Y sentenciaron: "Ganó Cristina".

Cristian Ritondo

"Ganó Cristina. Eligió a una candidata que parece más militante que ministra. Con experiencia en la Provincia de 2011 a 2015, un historial para el olvido", escribió Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

"Tuvieron la oportunidad de mejorar y terminaron profundizando este modelo agotado", agregó el legislador, que además está lanzado a una carrera por ser candidato a gobernador de Buenos Aires en 2023.

Mario Negri

Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, escribió: "La crisis se devora minuto a minuto la autoridad presidencial. Cristina le impuso a Alberto la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis (iba a ser ministra de Scioli si ganaba en 2015), que responde al kirchnerismo. Cuesta creer que la lógica del poder loteado tenga resultados".

Julio Cobos

En la misma línea, el ex vicepresidente Julio Cobos, diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), sostuvo: "Con la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio en reemplazo de Martín Guzmán, queda claro que la economía queda el 100% en manos de la Vicepresidenta de la Nación".

Alejandro Finocchiaro

El ex ministro de Educación y también diputado Alejandro Finocchiaro apuntó específicamente a la gestión bonaerense de la nueva ministra de Economía de la Nación. "La gravedad de la situación ameritaba no solo una persona con más volumen político sino un plan para terminar este período de gobierno. La solución no es la ministra de Scioli, que fue la única en la historia de la provincia de Buenos Aires que no pudo pagar los aguinaldos. A ese compromiso lo salvó María Eugenia Vidal asistida desde la nación por el presidente Mauricio Macri".

Y coincidió "Finalmente, ganó Cristina Fernández".

Florencia Arietto

La dirigente de Juntos Florencia Arietto fue por el mismo lado: "Ni plata para pagar los aguinaldos dejó Batakis cuando se fue la gestión Scioli de la provincia. El peor gobierno provincial de la historia. Pobre Argentina".

Ramiro Marra

Por su parte, el economista, youtuber financiero y diputado de La Libertad Avanza Ramiro Marra posteó en Twitter una serie de mensajes cortos, uno atrás del otro y todos muy críticos para con la ministra designada: "Todo esto es muy grave", "Me quedé corto", "Sacrificaron un peón"...

También ironizó: "Batakis esta por poner un nuevo impuesto como primer medida, tengo miedo que sea a twittear". y se preguntó si, con la designación, el dólar cripto "se plancha o llega a 300".

Quién es Silvina Batakis

Batakis -una propuesta de la vicepresidenta Cristina Kirchner que fue avalada por el presidente Alberto Fernández como reemplazo de Guzmán- es hoy funcionaria del Ministerio del Interior que comanda Eduardo "Wado" De Pedro y fue ministra de Economía de Daniel Scioli en su gestión como gobernador de Buenos Aires.