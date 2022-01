Por qué las acciones de MercadoLibre enfrentan la segunda mayor caída en su historia

Las acciones del sector tecnológico arrancaron el año con el pie izquierdo. En ese mundo, los papeles de MercadoLibre están entre las tecnológicas con peor performance dentro del Nasdaq.

En este inicio de año, la compañía ya perdió unos u$s 10.200 millones de capitalización bursátil. Desde sus máximos, registrados en enero de 2021, las pérdidas acumuladas ya rondan los u$s 40.000 millones, cifra que representa cerca del 90% de lo que la Argentina le debe al FMI.

Las acciones tecnológicas son las que más están sufriendo la baja actual del mercado. A comienzo de semana, el Nasdaq llevaba acumulada una caída de cerca del 7%. Pero gracias al rebote reciente , todas las tecnológicas lograron acortar las pérdidas.

En el acumulado del año, el Nasdaq cae 3,5%, el S&P retrocede 1,1% y el Dow Jones pierde 0,2%.

Las acciones de MercadoLibre se ubican en el pelotón de acciones que más caen en el 2022 dentro del Nasdaq100.

A comienzo de semana, MercadoLibre acumulaba una caída de más del 21% en 2022 y era la compañía que más perdía dentro de las 100 acciones tecnológicas más importantes del mercado. Sin embargo, gracias al rebote de ayer, en la que MercadoLibre subió cerca del 10%, la acción salió del primer puesto y pasó al sexto.

Así y todo, los papeles de MercadoLibre acumula una caída del 13,5% en 2022 . La que más cae es Atlassia Corp (17,4%), seguida por Datadog, Idexx Laboratories, Align y Zscaler, que caen entre 13,6% y 16,5%.

Las acciones a nivel general, y las tecnológicas en particular se han visto amenazadas recientemente por cuestiones de cambios en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), la cual decidió mostrarse más agresiva en su política y con chances de subir la tasa antes.

Esto generó una fuerte suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. La tasa a 10 años se colocó por encima de 1,77%, su mayor nivel en dos años.

Una suba de tasas hace que el valor actual de las acciones sea más bajo . Por lo tanto, una suba de tasas golpea a las acciones tecnológicas y en especial a las de crecimiento (growth) ya que son más volátiles y sensibles a variaciones en la tasa de interés por cuestiones de valuación.

Además, después de un 2021 muy bueno, con ganancias abultadas, muchos inversores decidieron tomar ganancias y rotar su cartera hacia otros sectores, lo cual terminó complicando la actualidad en el mercado tecnológico.

En este mundo, MercadoLibre está sufriendo el escenario más adverso para las tecnológicas y si bien en lo que va del año cae un 13,5%, desde sus máximos históricos las acciones del gigante tecnológico argentino mostraban una pérdida del 47% a comienzo de semana. Gracias al rebote de ayer, esas pérdidas se redujeron al 41%.

Salvo en el 2008, nunca en la historia MercadoLibre había enfrentado semejante proceso correctivo. En aquel año, había caído 77% desde sus máximos, mientras que en la actualidad, la pérdida es del 41%.

En otras palabras, esta es la segunda mayor caída porcentual en la historia de las acciones de la compañía que dirige Marcos Galperin.

PÉRDIDA DE VALOR DE MERCADO

Si a este ajuste lo traducimos en valor de mercado, MercadoLibre pasó de valer $ 98.600 millones en enero de 2021 a u$s 58.800 millones actualmente.

Es decir, perdió u$s 39.800 millones de capitalización de mercado en un año, o cerca del 90% de lo que se le debe al FMI.

Hasta comienzo de semana, y antes del rebote actual, la compañía llevaba perdidos unos u$s 45.500 millones de market cap, lo cual es el mismo monto que le debe la Argentina al FMI.

Gracias al rebote de los últimos dos días, MercadoLibre ganó u$s 5500 millones de capitalización de mercado.

A su vez, si se toma solo la pérdida de capitalización de mercado en lo que va del 2022, puede verse que MercadoLibre perdió u$s 10.200 millones este 2022, pasando de niveles cercanos a u$s 69.000 a comienzo del año a u$s 58.800 millones.

El mercado castigó a MercadoLibre luego de que la compañía decidiese salir a emitir una mayor cantidad de acciones respecto de lo que los inversores estaban dispuestos a convalidar.

En noviembre pasado recaudó u$s 1550 millones a partir de la ampliación de su capital accionario, vendiendo acciones. A mayor cantidad de acciones, el mercado ajustó por precio y la acción se desplomó.

Los analistas de Delphos Investment consideran que este puede ser un buen punto de entrada para comparar MercadoLibre .