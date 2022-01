Se despertaron los unicornis: MercadoLibre y Globant vuelan en Wall Street

Las acciones tecnológicas argentinas en Wall Street se despertaron. Acompañadas por un contexto global más positivo, luego del discurso de Powell, las tecnológicas locales suben hasta 7% en Wall Street. La mayoría de las acciones argentinas rebota en la jornada del martes.

Los unicornios argentinos se despertaron. MercadoLibre sube 7% y es la acción argentina en Wall Street que más sube en el día de hoy. Le sigue el otro unicornio argentino, Globant, con subas de 4,68%.

La mayoría de los Cedears también operan con ganancias, con YPF, Vista Oil y Central Puerto mostrando ganancias de 3,96%, 3,8% y 2,66% respectivamente.

El setcor financiero muestra ganancias del 2% en promedio, mientras que Pampa, y Edenor suben 1,9% y 2,1% respectivamente.

Solamente Ternium, IRSA yTGS caen el martes, con bajas de 1,3%, 0,75% y 0,13%

En cambio, los bonos argentinos no encuentran piso en el arranque de este 2022.

La falta de avances en la negociación con el FMI complica el escenario para la deuda, la cual se ve perjudicada también por el contexto global.

Casi todos los tramos de la curva soberana argentina emitida bajo ley extranjera operan con pérdidas este martes. En la parte más corta, el Global 2029 cae un leve 0,15% y el Global 2030 cede 0,08%.

En el tramo medio, el Global 2035 retrocede de 0,14% mientras que en el extremo más largo de la curva las caídas son de 0,14% para el Global 2041 y de 0,01% para el Global 2046.

Con el ajuste actual, los bonos argentinos muestran una pérdida de entre 6,8% y 7,8% en lo que va del año en los distintos tramos de la curva. Así, los rendimientos volvieron a desplazarse al alza, con la parte más corta rindiendo por encima del 24% y la parte mas larga con retornos del 19%.

Tanto la curva de ley local como de ley internacional se muestran invertidas, con las paridades debajo de 40% y con altas probabilidades implícitas de default (del orden del 80% a 4 años). Todo ello demuestra que el mercado desconfía de la capacidad y/o voluntad del Gobierno de hacer frente a sus compromisos de deuda.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que las ultimas señales enviadas desde el Gobierno en relación a la negociación con el FMI no hicieron más que profundizar el sentimiento negativo dentro del mercado.

"Las negociaciones se dan a contrarreloj con pagos por u$s 2879 millones al FMI en marzo, y con reservas en estado crítico que aumentan las probabilidades de un atraso en el cumplimiento. Las reservas netas tocaron los u$s 2707 millones ayer tras el desembolso a los tenedores privados", advirtieron.



Además, resaltaron el contexto global adverso que enfrenta la deuda local. " A los temas propios es necesario sumar un clima internacional igualmente volátil. La performance dentro de todo el universo de deuda emergente se vio perjudicada por el salto en las tasas del exterior. El tono más ‘hawkish' de la Fed en su última reunión impulsó la suba de la US10Y que ya sumó +25bps en lo que va del año", puntualizaron.

Con el ajuste de los bonos, el riesgo país se desplazó al alza y se ubica en 1822 puntos . De esta manera, acumula subas del 69% desde que el Gobierno llevó a cabo el canje de deuda con acreedores privados y en el que reestructuró u$s 65.000 millones.

En estos niveles , el índice que mide JP Morgan se ubica a menos del 5% de sus máximos recientes de 1910 puntos.

Los analistas de Cohen explicaron que el contexto internacional sigue jugando en contra a los activos locales, con los inversores contemplando la posibilidad de mayores subas de tasas en EE.UU. durante este año y profundizando el vuelo a la calidad que castiga a la renta fija mundial.

" En 2022 los bonos argentinos vienen performando peor que el resto de los bonos emergentes, inclusive los de países más riesgosos. Esto refleja que la recta final del acuerdo con el Fondo sigue generando una carga adicional para estos activos. Sobre este punto, en el FMI ya asumió Ilan Goldfajn como nuevo director del hemisferio occidental: el brasileño de perfil ortodoxo reemplazó a Alejandro Werner y tendrá un rol clave en las negociaciones con la Argentina", dijeron.

Wall Street con mÁs volatilidad



Las acciones en Wall Street operan en verde tras el discurso de Powell en el Congreso. Si bien el Dow Jones cae 0,12%, el S&P500 remonta 0,2% y el Nasdaq sube 0,87%.

En Europa las acciones suben 0,64% en promedio, siendo el CAC30 de Francia que el mas avanza, con subas de 0,92%.

En su exposicion frente al Senado para renovar su mandato frente a la Fed, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que estaba preparado para comenzar a aumentar las tasas de interés para enfriar la economía, pero que también era optimista de que los cuellos de botella en la cadena de suministro se aliviarían este año para ayudar a reducir la inflación.

"El banco central utilizará sus herramientas "para evitar que se arraigue una mayor inflación", dijo Powell el martes en su audiencia de confirmación ante el Comité Bancario del Senado.

Se espera que Powell, gane un segundo mandato al frente del banco central, pero fue presionado durante la audiencia sobre cómo el banco central endurecerá la política para combatir la inflación, que se encuentra cerca de sus niveles anuales más altos en cuatro décadas.

Además Powell dijo que esperaba que hubiera "un regreso a las condiciones normales de suministro" este año, pero agregó que "si vemos que la inflación persiste en niveles altos por más tiempo de lo esperado [y] tenemos que aumentar las tasas de interés con el tiempo, lo haremos