Durante el segundo semestre de 2025, Mercado Libre retiró 8.2 millones de publicaciones que violaban sus términos y condiciones, principalmente relacionadas con productos falsificados, medicamentos y artículos irregulares, de acuerdo con su Reporte de Transparencia correspondiente al periodo julio-diciembre. El informe señaló que durante ese periodo se crearon o modificaron más de 1,084 millones de publicaciones en el marketplace, lo que refleja el volumen de actividad dentro de su ecosistema digital en América Latina. Del total de contenidos eliminados, 98.94% fueron detectados de forma proactiva por sistemas automatizados y equipos especializados, mientras que el resto correspondió a publicaciones denunciadas por usuarios o autoridades. Entre las principales categorías de contenidos en infracción dentro de la plataforma se encontraron productos falsificados, medicamentos, importaciones irregulares y artículos vinculados con propiedad robada, según el reporte. En México, Mercado Libre detectó más de 1.5 millones de publicaciones que violaban sus términos y condiciones, mientras que Brasil concentró el mayor número de casos en la región con más de 2.6 millones de anuncios eliminados. La compañía explicó que utiliza herramientas de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático para identificar irregularidades en las publicaciones. Sus sistemas analizan más de 5 mil variables en menos de un segundo para detectar posibles violaciones a las reglas del marketplace. El reporte también indicó que la empresa recibió 412 mil 620 requerimientos de información por parte de autoridades judiciales y administrativas durante el segundo semestre del año pasado. Mercado Libre detalló que el tiempo promedio de respuesta fue de cinco días, mientras que la tasa de reiteración, casos en los que la primera respuesta fue incompleta o errónea, se ubicó en 2%. En ese contexto, autoridades de seguridad destacaron la colaboración de la plataforma en investigaciones vinculadas con delitos digitales. “La cooperación que hemos sostenido ha sido determinante para fortalecer nuestros procesos operativos, de análisis y seguimiento, lo que permitió concretar acciones que resultaron en detenciones importantes y en la ubicación y recuperación de víctimas”, señaló Antonio de Jesús Lozada, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En materia de propiedad intelectual, la empresa informó que su Brand Protection Program (BPP) permitió gestionar 19 mil 930 denuncias por infracciones a derechos de propiedad intelectual durante el periodo reportado. Asimismo, señaló que 93% de los contenidos eliminados por infringir estos derechos fueron detectados de manera proactiva, gracias al uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas que permiten identificar productos falsificados o piratas. La cooperación entre empresas y autoridades ha sido clave para combatir estas prácticas en el comercio digital. “La colaboración con Mercado Libre permitió identificar a los responsables detrás de redes de IPTV ilegal y avanzar con allanamientos en Argentina y Brasil”, destacó Marc Tarradas, managing director de Sudamérica de LaLiga. Como parte de estas acciones, la iniciativa Mercado Libre Anti-Counterfeiting Alliance (MACA) ha colaborado con autoridades y marcas en investigaciones que han derivado en operativos donde se han incautado más de 45 toneladas de productos falsificados desde su creación. En materia de privacidad, el documento indicó que los usuarios ejercieron 1 millón 538 mil 752 derechos relacionados con sus datos personales, como acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso de su información. De esos casos, 98.63% se procesaron mediante sistemas automatizados, lo que permitió agilizar la atención de solicitudes y facilitar el control de los datos por parte de los usuarios.