En septiembre, embargarán cuentas bancarias y tarjetas de crédito de todas las personas que figuren en esta página web.

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En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede avanzar durante septiembre con el embargo de cuentas bancarias de contribuyentes que tengan obligaciones tributarias en mora, exigibles y previamente determinadas.

La medida forma parte de los mecanismos de cobro que tiene la entidad para recuperar impuestos adeudados. Sin embargo, los embargos no se aplican de manera automática ni masiva, sino dentro de procedimientos administrativos formales y con cumplimiento de las etapas previstas en el Estatuto Tributario.

La DIAN también aclaró que las tarjetas de crédito no pueden ser embargadas, ya que los cupos disponibles pertenecen a las entidades financieras y no constituyen dinero propiedad del contribuyente.

Embargos de cuentas bancarias: cómo se aplican

La DIAN puede decretar medidas cautelares dentro de un proceso de cobro coactivo cuando existen obligaciones tributarias claras, expresas y exigibles que permanecen sin pagar.

Antes de llegar a esa instancia puede existir una etapa de cobro persuasivo, durante la cual la entidad busca que el contribuyente regularice voluntariamente su situación.

Cuando el proceso pasa a la etapa coactiva, la administración cuenta con facultades para ordenar medidas sobre determinados activos del deudor.

Entre los bienes que pueden ser objeto de estas medidas se encuentran:

Cuentas bancarias y depósitos .

Certificados de depósito a término, conocidos como CDT .

Cuentas por cobrar.

Bienes muebles.

Bienes inmuebles.

Una vez decretado el embargo de una cuenta bancaria y comunicada formalmente la orden, la entidad financiera debe proceder conforme a lo establecido por el Estatuto Tributario.

En el caso de determinadas cuentas de ahorro de personas naturales, existen además límites de inembargabilidad que deben ser respetados por las entidades financieras.

El Gobierno colombiano confirmó la aplicación de embargos a quienes aparezcan en el listado oficial de morosos tributarios.

¿A quiénes puede embargar cuentas bancarias la DIAN?

El embargo no depende de aparecer simplemente en una lista pública ni se activa por tener una cuenta bancaria sin movimiento.

La DIAN puede avanzar con estas medidas cuando una persona natural o jurídica mantiene obligaciones tributarias en mora y se cumplen las condiciones legales para iniciar o continuar un procedimiento de cobro coactivo.

Entre los casos que pueden derivar en este tipo de procesos se encuentran:

Personas naturales con impuestos pendientes de pago.

Empresas con obligaciones tributarias vencidas.

Contribuyentes que mantienen deudas exigibles con la DIAN.

Personas o empresas que no regularizaron su situación después de los procedimientos correspondientes.

La existencia de una deuda no significa necesariamente que el embargo se produzca de inmediato. La medida debe ser decretada dentro del procedimiento correspondiente.

¿Cómo saber si tiene deudas con la DIAN?

Los contribuyentes pueden revisar directamente su situación tributaria a través de los canales oficiales de la DIAN.

Una de las opciones es ingresar al portal de la entidad y consultar las obligaciones pendientes mediante los servicios digitales disponibles para cada usuario.

También es importante revisar las comunicaciones y notificaciones enviadas por la administración tributaria, ya que pueden informar sobre deudas pendientes, requerimientos o procesos de cobro.

Si una obligación continúa en mora y avanza el cobro coactivo, la DIAN puede decretar medidas cautelares sobre los bienes y recursos del contribuyente, incluidas sus cuentas bancarias.

¿Por qué puede la DIAN embargar cuentas bancarias?

La facultad de embargo permite a la administración tributaria buscar el pago de obligaciones que ya son exigibles y que no fueron canceladas por el contribuyente.

El procedimiento está regulado por el Estatuto Tributario y no constituye una sanción automática por retrasarse en una declaración o por mantener una cuenta bancaria inactiva.

Entre las principales situaciones que pueden dar lugar al cobro se encuentran las deudas tributarias en mora, siempre que estas hayan sido determinadas y sean exigibles.

Además de las cuentas bancarias, la DIAN puede decretar medidas cautelares sobre otros bienes que pertenezcan al deudor, dentro de los límites establecidos por la legislación colombiana.

Cómo evitar que su cuenta bancaria sea embargada

La principal recomendación es comprobar periódicamente el estado de las obligaciones tributarias y responder a las comunicaciones oficiales de la DIAN.

Entre las acciones que puede realizar un contribuyente se encuentran:

Pagar las obligaciones tributarias pendientes .

Consultar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Verificar que la información registrada ante la entidad esté actualizada.

Solicitar información sobre las alternativas disponibles para regularizar una deuda.

Evaluar un acuerdo de pago cuando corresponda.

Atender las etapas iniciales del proceso puede permitir al contribuyente solucionar su situación antes de que la administración avance con medidas cautelares.

Qué hacer si ya embargaron su cuenta bancaria

Si una cuenta bancaria ya fue objeto de una orden de embargo, el contribuyente debe verificar el origen de la medida y el estado de la obligación que dio lugar al procedimiento.

Dependiendo del caso, puede pagar la deuda, constituir las garantías previstas legalmente o utilizar los mecanismos de defensa disponibles dentro del proceso administrativo.

Una vez desaparecen las causas que justifican la medida y se cumplen los requisitos legales, la autoridad puede ordenar el levantamiento del embargo.

La DIAN recordó además que este tipo de actuaciones no son automáticas ni indiscriminadas y que únicamente pueden aplicarse dentro de procesos de cobro tributario realizados con respeto del debido proceso.