Pedro Rivas, director general de Mercado Pago adelantó que tendrán más emisiones en el mercado de deuda local

En esta noticia BIVA ve oportunidad de atraer más emisiones de Mercado Libre

Mercado Pago, a través de Mercado Lending -la entidad financiera del ecosistema de Mercado Libre-, ve en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) una nueva fuente de financiamiento para acelerar su expansión y anticipa que su primera emisión no será la última.

Pedro Rivas, director general de Mercado Pago, adelantó que buscará regresar al mercado de capitales para captar recursos que le permitan ampliar sus operaciones de crédito y fortalecer su presencia entre consumidores y pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Esta misión creemos que va a ser la primera de varias. Hay muchas que nos van a ayudar a continuar captando el capital de los mercados de capital y llevarlo a todos estos pequeños comerciantes, a todas estas pymes que son el corazón y la columna vertebral de este país”, dijo Rivas durante el timbrazo de la primera emisión bursátil de la compañía celebrada en el piso de remates de BIVA.

Refirió que acceder al mercado de deuda representa uno de los hitos que necesitaba Mercado Pago para ampliar su capacidad de financiamiento y aprovechar las oportunidades de crecimiento que identifica en México.

La primera emisión se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre donde se colocaron MXN$3,750 millones a través de dos tramos; el primero por MXN$1,050 millones a tres años y el segundo por MXN$2,700 millones a cinco años.

La emisión recibió calificaciones “AAA” por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, lo que respaldó la calidad crediticia de la operación y facilitó su participación en el mercado de deuda mexicano.

De acuerdo con el documento de la oferta, los recursos de la emisión serán destinados a diversificar las fuentes de fondeo de Mercado Lending en México y ampliar la colocación de crédito a usuarios y pequeñas y medianas empresas (Pymes) que operan en la plataforma de Mercado Libre.

BIVA ve oportunidad de atraer más emisiones de Mercado Libre

por su parte, María Ariza, directora general de BIVA, destacó que la llegada de Mercado Pago al mercado de deuda mexicano representa una señal de confianza en el mercado de capitales y abre oportunidades para que más empresas tecnológicas y financieras recurran a este mecanismo de financiamiento.

Refirió que esta colocación será el inicio de una relación de largo plazo entre ambas empresas.

“Que sea el primer grito de muchos, de muchas celebraciones juntos”, expresó.

Destacó el impacto que puede tener el financiamiento obtenido en el mercado de valores sobre la economía real, particularmente cuando los recursos se canalizan hacia pequeños comercios y empresas que necesitan capital para crecer.

Rivas señaló que la compañía cuenta con más de 20 millones de líneas de crédito al consumo abiertas en México y más de 18 millones de usuarios únicos mensuales, personas que utilizan su aplicación para realizar distintas operaciones financieras.

“Estamos en ese camino. Estamos transformando la compañía, estamos transformando la manera en la que hacemos eso”, comentó el directivo al referirse a la meta de consolidar a Mercado Pago como un banco digital.