En México, negociar el precio de un producto forma parte de la experiencia de compra en muchos mercados, tianguis y comercios informales. En cambio, en Suiza y en gran parte de las tiendas europeas, los precios fijos son la norma y esta práctica puede ser vista como algo inaceptable, por lo que intentar obtener un descuento puede resultar inusual para vendedores y compradores.

Quienes viajan entre ambos países suelen notar estas diferencias culturales desde las primeras compras. Conocer cómo funciona el regateo en cada lugar puede evitar malentendidos y hacer que la experiencia de compra sea mucho más sencilla.

Por qué en México es común negociar el precio

El regateo tiene una larga tradición en México, especialmente en mercados populares, puestos ambulantes y ferias. En estos espacios, es habitual que comprador y vendedor conversen sobre el precio hasta llegar a un acuerdo que deje conformes a ambas partes.

Sin embargo, esta práctica no se aplica en todos los comercios. En supermercados, tiendas departamentales, farmacias y cadenas comerciales, los precios suelen estar establecidos y no es habitual solicitar una rebaja.

Cómo funciona la compra en Suiza

En Suiza, la mayoría de los comercios trabaja con precios fijos, especialmente en supermercados, boutiques, centros comerciales y tiendas especializadas. Por ese motivo, pedir una rebaja no forma parte de las costumbres de compra y, en muchos casos, el vendedor simplemente indicará que el precio no puede modificarse.

En Suiza, la mayoría de los comercios trabaja con precios fijos, especialmente en supermercados, boutiques, centros comerciales y tiendas especializadas. emiliomeza0/ Pixabay

Esto no significa que negociar esté prohibido ni que siempre se considere una falta de respeto. Simplemente, no forma parte de la práctica comercial habitual y puede generar sorpresa porque los consumidores esperan que el precio exhibido sea el que finalmente se pagará.

En algunos casos puntuales, como la compra de automóviles, inmuebles, artículos de segunda mano o determinadas operaciones entre particulares, sí puede existir margen para negociar el valor, como ocurre en muchos otros países.

Qué conviene tener en cuenta al comprar en cada país

Si bien las costumbres comerciales cambian según la región y el tipo de negocio, estas son algunas diferencias habituales:

En México , el regateo es frecuente en mercados, tianguis y algunos comercios informales.

En Suiza , los precios suelen ser fijos en la mayoría de las tiendas y supermercados.

Antes de intentar negociar, conviene observar cómo compran los clientes locales o consultar si existe la posibilidad de obtener algún descuento.