El avance de la selección argentina de fútbol en el Mundial sumó más presión para el dólar, tanto para el oficial, como para el blue y el MEP.

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central, al 30 de junio el stock de préstamos en dólares con tarjeta alcanzaron los u$s 787 millones, contra u$s 705 millones de hace un mes y versus los u$s 629 millones de hace un año.

Si bien, según el BCRA, el 70% de esos gastos se pagan con divisas, de algún lado salen esos billetes. Si se tienen atesorados, es probable que se quiera reponerlos luego, en caso de tener el poder adquisitivo necesario, desde ya.

Tarjeteo

No conviene pagarlos en pesos porque todavía queda el 30% de retención de ARCA, que recién será devuelto en mayo del año que viene, a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, sin ningún tipo de actualización inflacionaria.

Habrá varios argentinos que se fueron para el Mundial que, cuando les llegue el resumen, adquirirán billetes vía Home Banking para afrontar esos pagos, lo que le pondrá presión. O, en su defecto, los comprarán por el MEP, ya que si lo hacen por el blue luego deben depositarlos para pagar los argendólares.

Stop debit

Si se tiene débito automático, la clave es poner el stop debit, de modo de anular esa operación y poder pagar los gastos en dólares directamente con divisas.

No sólo rige esta máxima para quienes viajan al exterior, sino también para quienes tienen los servicios de plataformas, ya sea Netflix, Spotify o Apple, por ejemplo, de modo de ahorrarse el 30% de impuesto, aunque en el Gobierno prefieren llamarlo retención, ya que argumentan que el impuesto PAIS lo sacaron.

Lo que se viene

La incógnita ahora es lo que pueda pasar de ahora en más con el tipo de cambio, para revisar si conviene reponer esos billetes de inmediato o no.

Desde el Ieral, de la Fundación Mediterránea, Maximiliano Gutiérrez, Responsable de la sección Monetaria-Cambiaria, sostiene que, “pese a la aceleración del ritmo cambiario, la cotización mayorista todavía se mantiene un 18% por debajo del techo del esquema de bandas, fijado en $ 1815″.

“No existen argumentos sólidos para conjeturar que el escenario actual anticipe un quiebre hacia una mayor inestabilidad en la segunda mitad del año”.

En términos reales, la reciente corrección cambiaria dista de ser un factor de preocupación: el tipo de cambio se ubica hoy en niveles equivalentes a los de marzo último.

Tendencia

De todas formas, la tendencia de fondo se mantiene firme, dado que la moneda local aún exhibe un fortalecimiento en términos reales en comparación con los valores registrados a comienzos de año: 10,3% por debajo.

La dinámica cambiaria reciente obliga a elevar la mirada del escenario doméstico para comprender las fuerzas globales que actúan sobre el mercado local.

“La suba del dólar en la Argentina no parece responder a desequilibrios monetarios locales, sino al fortalecimiento global de la divisa norteamericana".

"El dollar index, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de monedas de países desarrollados como el euro, el yen y la libra esterlina, avanzó un 3,2% desde mediados de mayo, reflejando una devaluación generalizada contra el billete verde”, precisa Gutiérrez.

Dollar index

El real brasileño, el peso chileno y otras monedas de la región acompañaron este movimiento. En particular, cabe destacar la tendencia en Brasil debido a la estrecha relación comercial bilateral: el real se depreció un 5,3% en igual período pasando de 4,91 a 5,15 unidades por dólar.

Hacia adelante, el Dollar Index podría retroceder, otorgando un respiro al peso argentino. De lo contrario, si la actividad económica en Estados Unidos se mantiene robusta, las tasas continuarán en torno al límite superior de su rango anual, prolongando la fortaleza global de la divisa norteamericana.