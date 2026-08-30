Las diferencias entre UPCN y ATE en las paritarias de los trabajadores estatales ya habían quedado expuestas varias veces, aunque durante las negociaciones no siempre aparecían con nombre y apellido. Quedaban registradas en las actas: un sindicato aceptaba una propuesta salarial y el otro la rechazaba. Esta vez, después del cierre del nuevo acuerdo para la Administración Pública Nacional, la disputa salió de la mesa paritaria y se convirtió en un cruce público entre las dos organizaciones.

La pelea enfrenta a dos espacios sindicales que también transitan caminos diferentes en el escenario gremial. UPCN, conducido por Andrés Rodríguez, permanece dentro de la estructura de la CGT, mientras que ATE, encabezado por Rodolfo Aguiar, participa junto a organizaciones como la UOM y Aceiteros del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un armado que en los últimos meses profundizó sus críticas contra el gobierno de Javier Milei y busca consolidarse como una alternativa sindical frente a la estrategia de la central obrera.

El nuevo acuerdo salarial de los estatales volvió a poner esa diferencia en primer plano. UPCN aceptó el esquema que establece aumentos acumulativos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 en diciembre. ATE rechazó la propuesta y anticipó un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza.

A partir de allí, Aguiar profundizó sus críticas contra la conducción de UPCN. El titular de ATE cuestionó que el gremio haya acompañado una pauta salarial que, según su evaluación, no permite recuperar el poder adquisitivo perdido y acusó a Rodríguez de ser funcional al ajuste del Gobierno.

“Creo que, con la ayuda de UPCN, el Presidente está cumpliendo con el objetivo de continuar el recorte de los salarios públicos en el Estado”, había planteado Aguiar tras la firma del acuerdo. También sostuvo: “Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”.

La respuesta de UPCN a Aguiar

La respuesta de UPCN no tardó en llegar y fue particularmente dura. Fuentes del sindicato que conduce Andrés Rodríguez señalaron a El Cronista que Aguiar “miente” y cuestionaron que ATE presente el acuerdo como una decisión aislada de UPCN cuando, según remarcaron, el gremio de estatales también participó de negociaciones en las que terminó suscribiendo acuerdos.

“Quienes nos agreden desde los medios de comunicación mienten a sus afiliados y a la prensa. Atacan a una organización sindical con más de 70 años de lucha y la representación mayoritaria en el Estado”, sostuvo una fuente de UPCN.

La respuesta del gremio buscó correr además la discusión de la última paritaria y llevarla hacia el comportamiento de ATE en otras negociaciones. “Quien nos ataca, además, ha firmado las mismas paritarias que UPCN en organismos como ANSES y ACUMAR, y paritarias a la baja en Río Negro en complicidad con el Gobernador”, afirmó la fuente.

El cuestionamiento incluyó también la discusión sobre el aporte solidario. “También en el orden nacional, donde dice rechazar todo acuerdo, firma las actas paritarias para cobrar el aporte solidario”, señaló UPCN.

La chicana de UPCN: “¿Por qué no logran ellos los aumentos?”

La respuesta incluyó además una defensa de la estrategia que UPCN viene sosteniendo en las negociaciones con el Estado. Según explicaron fuentes del gremio a El Cronista, el objetivo no es solamente discutir el porcentaje de aumento, sino preservar los convenios colectivos, la negociación salarial y los puestos de trabajo.

“Quien ataca e intenta dividir a los trabajadores y a sus representantes, con una lógica de noticia falsa, no comprende el valor de mantener vigentes los convenios colectivos de trabajo, la negociación salarial y la preservación de los puestos de trabajo”, sostuvo la fuente.

Andres Rodriguez, líder de UPCN

El planteo terminó con una pregunta dirigida directamente a Aguiar, que funciona como una de las principales chicanas del cruce: “Si son tan fuertes y combativos, ¿por qué no logran ellos los aumentos salariales?”.

La diferencia también se manifestó en la última negociación estatal. El acuerdo anterior, que había establecido un aumento acumulado de 6,64% entre junio y agosto y un bono remunerativo de $50.000, había sido firmado por UPCN y rechazado por ATE. En el nuevo tramo volvió a repetirse el mismo patrón: un sindicato aceptó y el otro rechazó.

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Una fuente de UPCN consultada por El Cronista reconoció incluso que el nuevo acuerdo no supone una recuperación del salario perdido durante la gestión de Milei. “Obviamente que estos aumentos no son buenos porque venís de todo este período, Milei, en el que hemos perdido mucho salario y no se recupera”, señaló.

Según esa misma fuente, el efecto buscado es más limitado: “A lo sumo, lo que se produce en esta época es como una detención de la caída, un llano en el cual dejaría de caer, pero no recuperás salario”.

La misma fuente admitió que el escenario no conforma al sindicato, pero defendió la decisión de acordar. “Nosotros aceptamos estos acuerdos, pero sabemos que no son suficientes y sabemos que también es difícil revertir todo esto que ha sucedido con el salario estatal con este gobierno”, afirmó.