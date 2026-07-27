Este 27 de julio de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) se han abierto en el mercado español a un precio de 12.14 euros por unidad, según las cifras del IBEX 35. Con un volumen de negociación de 1,219,006 acciones, esta cifra representa una variación positiva del 1.34% en comparación con el día anterior, destacando un interés renovado de los inversores en el banco español.

En los últimos 10 días, el título encadenó cinco sesiones de caída, rebotó durante dos, sufrió una nueva corrección y cerró con dos avances; el balance global es negativo, aunque con señales de recuperación al final.

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La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana ha sido del 35.15%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.07%. Esto indica que su comportamiento reciente es inestable y ha experimentado muchas variaciones en comparación con el año anterior. La alta volatilidad de la última semana puede reflejar cambios bruscos en la percepción del mercado sobre la entidad.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que significa que ha obtenido una ganancia después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que vende, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final que la empresa reporta es de 12.57B, reflejando el fondo de inversión disponible.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las 35 empresas españolas que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca y a los servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y soluciones de pago. Su negocio se organiza en banca minorista, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y seguros, pagos y financiación al consumo; fundada en 1857, opera principalmente en España, Reino Unido y América (Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU., entre otros) y también cotiza vía ADR en la NYSE (SAN).