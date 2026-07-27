La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este lunes, 27 de julio de 2026 es de 13,36 euros y fijan un total de 347.141 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,49%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un sesgo alcista, con siete subidas y tres caídas, retrocesos puntuales y un impulso final positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank alcanzó un 25.86%, lo que es superior a la volatilidad anual del 24.19%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente, reflejando una mayor incertidumbre en comparación con su comportamiento más estable del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,36 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es uno de los principales grupos financieros de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Valencia, con centros corporativos en Barcelona y Madrid y opera también en Portugal a través de BPI.

Ofrece productos y servicios financieros (cuentas y pagos, tarjetas, préstamos e hipotecas, ahorro e inversión, fondos y planes, seguros) para particulares y empresas. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes y corporativa, gestión de activos, seguros y medios de pago; destaca por su red de oficinas, canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y su actividad de microfinanzas vía MicroBank.