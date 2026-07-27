En la apertura de mercados de este lunes, 27 de julio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 25,16 euros y registran un volumen de 274592 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -2,56% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Repsol tuvo un sesgo alcista: siete subidas con un tramo de seis consecutivas, una caída aislada al inicio y dos descensos al cierre, dejando un balance neto positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 36.10%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que esta cifra es superior al 30.96% de volatilidad anual que ha experimentado la compañía. Esta significativa diferencia sugiere que el desempeño reciente de Repsol ha estado marcado por fluctuaciones más pronunciadas en comparación con su comportamiento más estable a lo largo del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,41 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que se convierte en un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Estructura su negocio en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono. Produce petróleo y gas natural, combustibles, lubricantes y petroquímicos, además de electricidad renovable y biocombustibles; gestiona grandes refinerías y una amplia red de estaciones de servicio en España y aspira a cero emisiones netas en 2050.