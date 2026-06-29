El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio precisiones de cómo se produjo su designación y se refirió al impacto del escándalo de Manuel Adorni sobre la agenda del gobierno.

“La agenda económica viene dando números muy positivos: baja de inflación en abril y en mayo, viene junio pareciera en la misma tendencia, poder adquisitivo hacia arriba, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el riesgo país que baja fuertemente. Con todo lo que pasó, quedaron tapadas”, aseguró.

En diálogo por Radio La Red, Santilli destacó la gestión de Adorni y señaló que su salida se produjo porque “anímicamente estaba destruido en materia familiar”. “Hasta el último día, cada vez que tenía un tema de una provincia o un tema de una reforma, Manuel siempre estuvo sacando el decreto necesario, sacando la resolución necesaria”, sostuvo.

El nuevo jefe de ministros confirmó además que concurrirá a la Casa Rosada para reunirse con el exvocero para coordinar su llegada. En ese sentido, afirmó que la transición del organismo “tiene que ser ordenada y responsable”. “ Tengo un programa y de aquí iré a la Casa Rosada, ya tengo reuniones en agenda con los sectores energéticos. Lo veré ahí (a Adorni) ”, precisó.

Por otro lado, dijo que dialogó ayer telefónicamente, antes de hablar con Milei, con el ex presidente Mauricio Macri, pero recalcó que “el liderazgo es claramente del actual mandatario”. “Hablé con él, mis conversaciones las mantengo el ámbito privado. Estoy convencido de que Macri es de las personas que quiere que Argentina salga para adelante”, remarcó.

Cabe recordar que el líder del PRO elogió la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete. “Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”, escribió el exmandatario.

No obstante, Santilli remarcó que “el liderazgo hoy, claramente y contundentemente, es de Javier Milei" y añadió que espera que "vuelva a ser reelecto para que el cambio de la Argentina continúe y crezca por décadas”.

“Necesitamos que lo que ves en recaudación con un punto de inflexión, sucedió lo que sucedió en mayo, la coparticipación hacia arriba, el cambio de tendencia, donde 12 de 16 sectores de la economía que están arriba (...) queremos que esa contundencia continúe este segundo semestre”, insistió.

Al cierre de la conversación, cuando le preguntaron si su deseo de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires seguía intacto, Santilli prefirió evitar definiciones sobre sus aspiraciones futuras. “Estoy ante la decisión más importante en materia política de mi vida. Mi cabeza está puesta acá”, sentenció.