El Gobierno oyó el pedido del mercado y volverá a ofrecer Lecap en la licitación del Tesoro de este jueves, donde deberá renovar $ 9,6 billones. Como adelantó El Cronista, los inversores deseaban apostar por letras a tasa fija en pesos para continuar con estrategias de carry trade. Luego que en la anterior licitación no hubiera ese instrumento, ahora el Gobierno volvió sobre sus pasos y ofreció letras y bonos de capitalización, con vencimientos al 15 de mayo y al 30 de septiembre de 2026. “La licitación de los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo, a excepción de las nuevas Lecap, para las cuales se deberá indicar la tasa efectiva mensual a ofertar”, informó el ministerio de Economía. La Secretaría de Finanzas puso un menú amplio a disposición de los inversores, integrado por letras a tasa fija, bonos CER, títulos que actualizan por tasa Tamar, dólar linked, y los nuevos bonos soberanos en dólares. Los títulos ofrecidos son: Lecap al 15/05/26 (S15Y6) - nueva. Lecap al 30/09/26 (S30S6) - nueva Boncer al 15/05/26 (X15Y6). Boncer al 30/09/26 (X30S6) - nueva Boncer al 31/03/27 (TZXM7) Boncer al 30/06/28 (TZX28) Letra a tasa Tamar al 31/08/26 (M31G6) Letra tasa Tamar al 26/02/27 (TMF27) Título Dólar Linked al 30/04/26 (D30A6) Título Dólar Linked al 30/09/26 (D30S6) - nuevo Bonar 2027 Hard Dólar al 29/10/27 (AO27).