La Bolsa porteña extiende el rebote del lunes y sube más de 4% en pesos. En dólares, el S&P Merval se ubica en u$s 1876 en una sesión toda verde para las acciones que componen el Panel Líder. Central Puerto lidera las ganancias con un alza de 7,7%; Edenor trepa 7,6% y Metrogas 6,6%. Cabe recordar que el lunes el mercado rebotó tras las declaraciones de Donald Trump que dejó una frase esperanzadora sobre el futuro del conflicto y que fue suficiente para que la renta variable global pasara de rojo a verde en pocas horas. El S&P Merval, que había comenzado la jornada con pérdidas, terminó con una suba de 2,9% y cerró en u$s 1787. Los ADR argentinos en Nueva York operan con mayoría de subas, en línea con el rebote global de los mercados. Las alzas son lideradas por el sector energético y financiero. Entre los mayores avances se destaca también Central Puerto (8,7%) y Edenor (8,2%), seguidas por Grupo Supervielle (6,7%), BBVA Argentina (6%) y Grupo Financiero Galicia (5,9%). También muestran ganancias Loma Negra (5,8%), Banco Macro (5,5%), Transportadora Gas del Sur (4,9%), Pampa Energía (4,6%) y Telecom Argentina (4,5%). Los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de subas este martes, en una rueda de recuperación parcial para la deuda argentina, mientras el riesgo país retrocede hasta los 559 puntos básicos. Entre los globales, las subas son generalizadas a lo largo de la curva. El GD29 avanza 0,5%, el GD30 gana 0,6%, el GD35 sube 0,8% y el GD38 trepa 0,7%. En el tramo más largo, el GD41 mejora 1% y el GD46 avanza 0,9%. Los bonares también se mueven mayormente al alza. El AL29 sube 0,4%, el AL30 gana 0,8% y el AL35 avanza 0,9%, mientras que el AL38 es la excepción y cae 0,8%. Los principales índices bursátiles de Wall Street revirtieron las pérdidas con las que arrancaron y avanzan en una sesión que luce volátil, mientras los inversores encuentran algo de alivio en la caída de los precios del petróleo ante la expectativa de que el conflicto en Medio Oriente pueda terminar antes de lo previsto. Los precios del petróleo y del gas natural se alejaron aún más del preocupante umbral de los u$s 120 por barril, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara el lunes en la tarde que ve posible un final del conflicto antes del plazo de cuatro a cinco semanas que había mencionado previamente. Sin embargo, los inversores permanecen atentos a cualquier señal de escalada en las tensiones. Este martes, funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Defensa Pete Hegseth y el principal general del país Dan Caine, sugirieron que los ataques contra Irán se están intensificando. Irán, por su parte, amenazó con continuar su bloqueo petrolero en la región. Los productores de energía de Medio Oriente aún no retomaron plenamente la producción y es probable que los costos de transporte marítimo se mantengan elevados durante un tiempo. En ese contexto, el Dow Jones Industrial Average sube 236,94 puntos, o 0,5%, hasta 47.977,74 unidades. El S&P 500 avanza 0,3%, hasta 6.819,19, mientras que el Nasdaq Composite gana 123,31 puntos, o 0,5%, hasta 22.819,26. El índice de volatilidad VIX, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, cayó 2,7 puntos hasta 22,86, mientras que el índice de pequeñas empresas Russell 2000, más sensible a las tasas de interés, trepa 1%.