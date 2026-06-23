Los ojos de los inversores internacionales están puestos sobre las señales que este martes emitirá MSCI, cuando difunda su informe con una posible reclasificación para la Argentina. La semana pasada, la firma mantuvo al país mercado standalone y las acciones recibieron el impacto.

En este contexto, el economista argentino Alberto Ades, quien tiene más de 30 años de trayectoria en Wall Street, dio su mirada sobre lo que perciben y esperan los inversores.

El doctor en Economía de la Universidad de Harvard habló con Pulso Financiero, por el Cronista Stream, y sostuvo que espera una “calificación más normal”.

La recalificación “combinada con una estrategia”: el escenario para atraer inversores

“El MSCI es muy importante para los inversores en renta variable, en acciones. Y nosotros estamos en una categoría medio extraña, aunque merecida por nuestra historia”, analizó Ades. “Formar parte del universo de emergentes con una cantidad de otros países sería algo positivo ”, sostuvo.

“Hay una cantidad de inversores que tienen carteras muy grandes en renta variable y que hoy, con la categoría rara que tiene Argentina, no pueden invertir”, remarcó el especialista.

“Son importante todos estos upgrades, porque al margen de ser de alguna manera un sello de confianza en los cambios que se están implementando, le abren las puertas a nuevas categorías de inversores que hoy no pueden tocar a la Argentina y que con una calificación más normal, pueden invertir", agregó.

“Creo que la recalificación accionaria, combinada con una estrategia desde la Argentina para traer inversores de renta variable, sería muy positiva, insistió Ades.

En ese sentido, remarcó la importancia de observar la recalificación como una oportunidad para que cambie el perfil de los inversores que miran al país. “La Argentina tiene una tradición de emitir deuda más que emitir acciones. Tiene un mercado accionario relativamente chico, una tradición de empresas privadas donde la familia fundadora mantiene una porción muy importante del capital, un mercado accionario poco líquido con pocas acciones para jugar”, consideró.

“Y creo que pasar del tipo de inversor que se conecta con un país que solamente emite un bono y ‘te pago el cupón o te hago default’, al inversor que se asocia a una empresa y corre el riesgo empresario junto a los emprendedores de la empresa, sería muy saludable para la Argentina", expresó Ades.

Riesgo país y elecciones 2027: qué miran los inversores

Consultado acerca de la mirada de los mercados e inversores extranjeros sobre la Argentina, Ades, en principio, sostuvo que ve al riesgo país en vías de romper la barrera de los 400 puntos hacia abajo .

“Me parece que a esta altura ya es solo una cuestión de meses. (...) Hoy creo que estamos muy cerca porque, según mi impresión, por algunas declaraciones que leí por ahí, es que ellos quieren algo que empiece con tres, o sea, emitirse con un spread que empiece con tres“, agregó.

En tanto, con respecto a las expectativas de los inversores sobre la Argentina, el economista de Wall Street sostuvo que la falta de confianza plena tiene que ver con la historia económica del país. “Argentina le ha destruido la carrera a generaciones de inversores que tienen la memoria de haber perdido mucha plata“, precisó.

“Yo creo que recomponer eso va a seguir llevando tiempo. Lo que hay en este momento es un viento a favor desde el punto de vista externo. Tenemos buenos precios de productos de exportación, tenemos sectores que estaban reprimidos o suprimidos que se están reabriendo, y otros sectores muy orientados a la exportación que le están dando un impulso muy positivo a la balanza de pagos", remarcó Ades.