Milei delineó los próximos objetivos legislativos y va por el BCRA: una reforma que pide el FMI
Tras la salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, Javier Milei reunió a los legisladores de La Libertad Avanza para ordenar la agenda legislativa y definir las reformas que buscará impulsar en el Congreso. Anunció que trabaja con Caputo y Sturzenegger en una propuesta para modificar la Carta Orgánica del BCRA. El objetivo: revertir la reforma de 2012 impulsada por Mercedes Marcó del Pont
Petrobras desplazó a Mercado Libre como la compañía latinoamericana de mayor valor bursátil tras un fuerte repunte de sus acciones. En diálogo con El Cronista, analistas explican por qué el mercado volvió a privilegiar empresas con fuerte generación de caja y qué perspectivas tiene cada una hacia adelante.