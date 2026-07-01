El impuesto a la herencia, jurídicamente denominado Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, representa un tributo que se extiende a aquellos casos donde un individuo recibe bienes o derechos a título gratuito, ya sea a través de herencia, legado, donación o anticipo de herencia.

Contrario a la situación en otros países, Argentina no contempla un impuesto nacional a la herencia. No obstante, ciertas provincias optaron por establecerlo en el marco de su jurisdicción.

Cambia el impuesto a la herencia: qué dice la Ley de Sucesiones y quiénes están obligados a pagarlo

¿En qué provincias hay que pagar?

La Provincia de Buenos Aires se encuentra actualmente bajo la vigencia de la Ley 14.044 y su modificatoria 14.200, la cual se encuentra completamente operativa.

Grava todo aumento patrimonial gratuito , que abarca herencias, donaciones, legados y renuncias de derechos.

Se aplica a bienes ubicados en la provincia, así como a aquellos heredados por personas con domicilio en Buenos Aires, independientemente de que los bienes se encuentren en otra jurisdicción.

¿Cuáles son las alícuotas y mínimos no imponibles en Buenos Aires?

Las alícuotas y los mínimos no imponibles varían según cada provincia; sin embargo, en Buenos Aires se establece lo siguiente:

El impuesto es progresivo .

Las alícuotas oscilan entre 1,6% y 6,4% , dependiendo del monto y el parentesco.

Se aplican mínimos no imponibles específicos para herederos directos y otros beneficiarios.

Para los inmuebles, el cálculo se basa en la valuación fiscal ajustada o en los valores de mercado, conforme a la reglamentación.

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¿Quiénes deben pagar el impuesto a la herencia en Buenos Aires?

Deben pagar el impuesto: Personas físicas o jurídicas que reciben bienes a título gratuito.

Si usted se encuentra en un proceso sucesorio o contempla la recepción de una donación o legado, se sugiere que obtenga asesoría para determinar si corresponde pagar el tributo, el monto involucrado y las condiciones aplicables.

El impuesto a la herencia en Argentina no es de carácter nacional, sino provincial, con su aplicación más prominente en Buenos Aires, donde se establece como el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes.

La Ley de Sucesiones establece las pautas de transmisión de bienes de un fallecido; sin embargo, no define el impuesto, el cual se rige exclusivamente por las normativas fiscales locales.

Beneficiarios de:

herencias

legados

donaciones

anticipos de herencia

cualquier transmisión gratuita que implique enriquecimiento

Herederos: de bienes ubicados en Buenos Aires, o con domicilio en Buenos Aires que hereden bienes en otra jurisdicción.

Debate sobre el impuesto a la herencia en Buenos Aires

El impuesto a la herencia en la Provincia de Buenos Aires ha generado un debate creciente entre los ciudadanos, quienes se muestran preocupados por cómo este tributo afecta su situación financiera.

Recientemente, se han realizado modificaciones en la normativa que permiten exenciones para ciertos grupos, como beneficiarios con discapacidad, lo que busca aliviar la carga tributaria sobre aquellos que atraviesan dificultades.

Desde la implementación de la Ley 14.044, las autoridades provinciales han intensificado los esfuerzos de concienciación sobre las implicaciones legales y fiscales del impuesto. Se han programado charlas y talleres informativos para orientar a las personas que enfrentan un proceso sucesorio o planean recibir un legado, brindando claridad sobre los requisitos y procedimientos necesarios para cumplir con la ley.