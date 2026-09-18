La trampa de comprar dólares y dejarlos parados: qué alternativas existen para hacerlos rendir
Miles de argentinos siguen acumulando billetes como refugio frente a la incertidumbre. Sin embargo, mantenerlos inmóviles tiene un costo. Qué alternativas recomiendan los especialistas para que los dólares no pierdan valor con el paso del tiempo.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 18 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.