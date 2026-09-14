Para quien tiene dólares ahorrados y busca alternativas conservadoras o moderadas, dos opciones suelen aparecer en la misma conversación: el plazo fijo en dólares y las obligaciones negociables (ON) en dólares.

Aunque ambos pagan intereses en moneda extranjera, no son equivalentes. El plazo fijo en dólares ofrece una estructura simple y una tasa pactada para un período determinado. Una obligación negociable, en cambio, representa deuda de una empresa y puede negociarse en el mercado secundario.

Esa diferencia modifica la liquidez, el riesgo y la forma de calcular el rendimiento.

La primera decisión: cuándo vas a necesitar los dólares

No existe una alternativa universal para todos los ahorristas. La comparación cambia según el tiempo disponible, la necesidad de liquidez y la posibilidad de mantener la inversión hasta el vencimiento.

Menos de 90 días: la liquidez pesa más que la tasa

El plazo fijo puede resultar más compatible con este horizonte cuando la fecha de uso de los dólares está definida y el ahorrista puede esperar hasta el vencimiento. En las entidades relevadas, los plazos mínimos publicados suelen comenzar en 30 días, aunque cada banco fija sus propias condiciones.

Cuando el dinero puede hacer falta antes del vencimiento, el plazo fijo pierde flexibilidad. Una ON puede venderse antes de la fecha final, pero el resultado depende del precio de mercado, del volumen operado y de las comisiones. El rendimiento obtenido también puede diferir del que figuraba al momento de la compra.

Para este plazo, el dato central es el rendimiento efectivo correspondiente a los días reales de la inversión. También hay que revisar la fecha de disponibilidad de los fondos, el monto mínimo y las condiciones de salida.

Entre 3 y 12 meses: la fecha de cobro importa tanto como la TIR

En este período, ambas alternativas pueden compararse con mayor sentido. El plazo fijo permite conocer la tasa pactada para el período elegido. La ON puede mostrar una TIR más elevada, aunque ese rendimiento depende del precio de compra, de los pagos futuros y del supuesto de mantener el título hasta el vencimiento.

La fecha de vencimiento de la ON resulta central. Si queda más allá del momento en que el ahorrista necesita los dólares, deberá venderla antes y aceptar el precio que ofrezca el mercado. Por eso, la TIR publicada no representa necesariamente el resultado final de quien sale anticipadamente.

La comparación debe incluir el precio de la ON, el calendario de cupones y amortizaciones, la moneda en la que se efectuarán los pagos, las comisiones y el rendimiento efectivo del plazo fijo para un período equivalente.

Más de 12 meses: el mayor rendimiento potencial exige más análisis

Un horizonte largo permite absorber mejor las variaciones de precio de una ON, siempre que el inversor pueda mantenerla hasta el vencimiento. En ese escenario, la deuda corporativa puede ofrecer un rendimiento superior al de un plazo fijo, aunque también incorpora el riesgo de que la empresa tenga dificultades para pagar.

Dólares. Shutterstock

El análisis debe incluir la generación de fondos del emisor, su nivel de endeudamiento, los vencimientos de deuda, la jurisdicción aplicable, las garantías, la moneda de pago y la forma en que amortiza el capital.

El plazo fijo conserva una estructura más sencilla, pero la renovación introduce riesgo de reinversión. Si el depósito vence y las tasas bancarias bajan, el ahorrista deberá renovar a una tasa diferente.

Plazo fijo en dólares: qué ofrece y qué inmoviliza

Un plazo fijo en dólares es un depósito bancario que permanece inmovilizado durante un período acordado. Al vencimiento, el banco devuelve el capital más los intereses previstos en el contrato.

La tasa puede expresarse como tasa nominal anual, conocida como TNA, o como tasa efectiva anual, conocida como TEA. La TNA funciona como una referencia anual. La TEA incorpora el efecto de la capitalización previsto por la entidad.

Para comparar depósitos con distintos plazos, conviene calcular el rendimiento correspondiente a los días reales de cada operación. Una TNA para 30 días y una TNA para 360 días no alcanzan para determinar por sí solas cuál ofrece el mejor resultado.

La garantía de depósitos tiene un límite

El plazo fijo no tiene una cotización diaria. Si el ahorrista espera hasta el vencimiento, el resultado queda determinado por la tasa pactada y por el cumplimiento del banco.

Los depósitos bancarios cuentan con un régimen de garantía de hasta $50 millones por persona, con conversión de los depósitos en moneda extranjera según el tipo de cambio de referencia del Banco Central de la República Argentina. La cobertura tiene exclusiones y condiciones, por lo que el límite representa una protección acotada y no una cobertura ilimitada para cualquier depósito.

ON en dólares: deuda de empresas que cotiza en el mercado

Una obligación negociable, conocida como ON, es un título de deuda emitido por una empresa para obtener financiamiento. La compañía se compromete a pagar intereses y devolver el capital según las condiciones del prospecto.

Las ON pueden adquirirse durante la colocación inicial, en el mercado primario, o una vez que comienzan a negociarse, en el mercado secundario. BYMA explica que estos instrumentos pueden emitirse con distintos plazos, tasas, formas de amortización y condiciones de pago.

El inversor minorista puede acceder a ON a través de un agente de liquidación y compensación, siempre que la especie esté disponible, cumpla con el monto mínimo exigido y exista una oferta pública habilitada.

La normativa puede consultarse en la Comunicación A 8407 del Banco Central.

ON o plazo fijo en dólares: qué puede ser más compatible según el plazo

Horizonte Alternativa más compatible en términos relativos Qué debe evaluar el ahorrista Menos de 90 días Plazo fijo, siempre que pueda mantener los fondos hasta el vencimiento. Si necesita disponer del dinero antes, la liquidez pasa a ser prioritaria. Fecha exacta de uso, plazo mínimo, tasa efectiva y posibilidad de salir antes. Entre 3 y 12 meses La comparación entre ambos instrumentos adquiere mayor sentido. El plazo fijo ofrece previsibilidad, mientras que una ON puede mostrar una TIR superior. Vencimiento de la ON, riesgo del emisor, precio de compra, liquidez y costos de operación. Más de 12 meses Una ON puede ofrecer mayor rendimiento potencial, a cambio de asumir riesgo de crédito y variaciones de precio. Capacidad de mantener la inversión, solvencia del emisor, jurisdicción, moneda de pago, TIR y riesgo de reinversión del plazo fijo.

En las planillas consultadas entre el 20 de agosto y el 9 de septiembre de 2026, los bancos informaron TNA de entre 0,64% y 4% para plazos fijos en dólares, según la entidad, el plazo, el monto y el canal de contratación.

Qué diferencia a una alternativa de la otra en la práctica

Rendimiento potencial

El plazo fijo ofrece una tasa pactada. Una ON puede mostrar una TIR superior, aunque ese rendimiento depende del precio, de los pagos futuros y del cumplimiento del emisor.

(foto: archivo).

Plazo

El plazo fijo se contrata por un período determinado. La ON tiene un vencimiento y un calendario de cupones y amortizaciones que figuran en el prospecto.

Liquidez

El plazo fijo mantiene los fondos inmovilizados hasta el vencimiento, según las condiciones del producto. La ON puede venderse antes, siempre que exista mercado y compradores, pero el precio de salida puede diferir del precio de compra.

Riesgo de crédito

En el depósito, el riesgo principal está asociado al banco. En la ON, depende de la empresa emisora y de las condiciones de la deuda.

Garantía

El plazo fijo puede quedar alcanzado por el seguro de depósitos dentro de los límites y exclusiones vigentes. La ON queda respaldada por el emisor y por las garantías o prioridades previstas en el prospecto.

Volatilidad

El plazo fijo carece de cotización diaria. La ON puede cambiar de precio todos los días.

Acceso y monto mínimo

El plazo fijo se contrata a través de un banco. La ON se opera mediante un agente de liquidación y compensación, sujeto a disponibilidad, monto mínimo y condiciones de cada emisión.

Costos

En el plazo fijo deben revisarse las condiciones del banco. En una ON pueden existir comisiones de compra y venta, derechos de mercado, costos de custodia y diferencias entre el precio comprador y vendedor.

Riesgo de reinversión

El plazo fijo expone al ahorrista a renovar los fondos a una tasa diferente cuando llega el vencimiento. En la ON existe riesgo de reinvertir los cupones a una tasa distinta y riesgo de vender antes del vencimiento.

Plazo fijo en dólares vs ONs en dólares: qué mirar antes de elegir

Al momento de tomar la decisión por uno u otro instrumento, la tasa es apenas el punto de partida. ¿Qué otros elementos hay que ver cerca?