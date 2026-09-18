El comercio exterior argentino mantuvo su fortaleza en agosto y volvió a mostrar un importante superávit. Según informó este viernes el INDEC, las exportaciones alcanzaron los u$s 8883 millones, un 12,4% más que en el mismo mes de 2025, mientras que las importaciones sumaron u$s 6696 millones, con un crecimiento de apenas 3,6%.

Como resultado, el país registró un superávit comercial de u$s 2187 millones, el trigésimo tercer mes consecutivo con resultado positivo.

El saldo favorable aumentó en u$s 746 millones en términos interanuales, mientras que el intercambio comercial totalizó u$s 15.579 millones, un incremento de 8,4% frente al mismo mes del año pasado.

Energía volvió a liderar el crecimiento de las exportaciones

El principal impulso volvió a provenir del sector energético. Las exportaciones de combustibles y energía totalizaron u$s 1494 millones, con un crecimiento interanual de 41,2%, el mayor entre los grandes rubros exportadores. El aumento respondió principalmente a mayores ventas de petróleo crudo, carburantes y otros combustibles.

En ocho meses de 2026, las exportaciones totalizaron u$s 67.248 millones, con un crecimiento interanual de 21,4%, mientras que las importaciones sumaron u$s 48.999 millones, con una caída de 2,6%.

También mostraron un fuerte crecimiento las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que avanzaron 16,7% hasta u$s 3301 millones, impulsadas por mayores exportaciones de aceites, residuos de la industria alimentaria y carnes.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) aumentaron 18%, mientras que los productos primarios fueron el único gran rubro que cayó, con una baja de 14,2%.

Las importaciones crecieron menos y cambiaron de composición

Del lado de las compras externas, el aumento fue mucho más moderado. Las importaciones avanzaron 3,6%, hasta u$s 6696 millones. El INDEC explicó que los precios aumentaron 11%, mientras que las cantidades importadas disminuyeron 6,5%.

Entre los usos económicos se destacó el fuerte incremento de las compras de combustibles y lubricantes, que crecieron 68,5%, seguido por los bienes intermedios, con una suba de 13,4%.

En cambio, disminuyeron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros (-23,6%), piezas y accesorios para bienes de capital (-8,8%) y bienes de consumo (-5,1%).

El superávit acumulado ya supera los u$s 18.000 millones

En los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones totalizaron u$s 67.248 millones, con un crecimiento interanual de 21,4%, mientras que las importaciones sumaron u$s 48.999 millones, lo que representó una caída de 2,6% frente al mismo período del año anterior.

Como consecuencia, el superávit comercial acumulado alcanzó u$s 18.249 millones, frente a u$s 5109 millones en los primeros ocho meses de 2025.

Además, durante el período enero-agosto las cantidades exportadas crecieron 10%, mientras que las cantidades importadas cayeron 9,2%. El índice de términos del intercambio aumentó 2,9% interanual.