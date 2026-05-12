Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 12 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con la Inundación suele reflejar emociones desbordadas y sensación de pérdida de control en la vida diaria. También puede simbolizar purificación y un reinicio necesario, invitando a soltar cargas y establecer nuevos límites. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.