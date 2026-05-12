El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 12 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1064 (Llanto) y las letras son: E E C T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 12 de mayo. A la cabeza salió el número 5495 - Anteojos. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con llanto suele reflejar una liberación emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o tensiones acumuladas para aliviarte. También puede señalar sensibilidad aumentada ante situaciones recientes. Si el llanto es tuyo, sugiere necesidad de consuelo, sanar heridas o pedir ayuda; si es de otros, indica empatía o una invitación a apoyar. La emoción al despertar orienta si es advertencia, duelo pendiente o inicio de alivio. Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle y objetividad. También puede reflejar autocrítica o inseguridad en tu juicio; si los anteojos están rotos, indica confusión o percepciones distorsionadas.