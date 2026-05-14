El Gobierno habilitó el endoso ilimitado de los cheques electrónicos, conocidos como Echeqs. En esta medida puntual se permite depositar echeq con más de un endoso. A través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se liberó el número de endosos de esos instrumentos con el objetivo de “darles liquidez”. “Se liberó esta restricción dando una liquidez a los cheques que la regulación todavía les precluía. No necesito aclararlo, pero la liberación ayuda a aceitar el financiamiento de empresas”, afirmó, según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a través de un posteo en la red social X. “El cambio es importante porque la CNV los incorpora expresamente como medio admitido para mover fondos de clientes dentro del mercado de capitales, pero con una lógica de trazabilidad”, analizó el economista Federico Glustein en diálogo con El Cronista. Explicó que, “para una ALyC, el Echeq puede reducir carga operativa, ya que evita manejo físico de cheques, reduce errores formales, permite gestionar emisión, endoso y depósito por canales digitales, y baja costos administrativos”. En ese sentido, señaló que, “para compliance o ética financiera, puede ser positivo porque deja una cadena más clara de circulación, deja registros y es más fácil prevenir el lavado de activos". El tema es que puede tener costos extra por utliizar esta herramienta. “esto no existía solo porque un iluminado pensó que no había que permitirlo” y afirmó que se decidió dar este paso en el marco del credo del presidente Javier Milei y el de él mismo, que es “menos fantasmas y más libertad”, señaló Sturzenegger. Y destacó que, cuando era presidente del Banco Central, resolvió uno de esos problemas autorizando el uso de la firma electrónica en vez de la digital en cheques. “Antes se pedía la digital que es inaccesible, porque si no, supuestamente, todos nos íbamos a dedicar a mandarnos cheques sin fondos”, dijo. Y aseguró que ese concepto era “ridículo”, por lo que se decidió liberar el sistema. “Se permitió la firma electrónica, los cheques se digitalizaron y nunca leí una nota sobre los problemas por cheques sin fondos por no usar la firma digital. Habíamos matado un negocio simplemente por miedo a un fantasma que no existía. Un clásico de la burocracia”, aseguró. Y celebró el nuevo paso que se dio a través de la resolución de CNV. La medida llega en un momento en el que las Pymes está teniendo problemas para cubrir cheques. La cantidad de rechazos creció y de 55.000 en marzo del año pasado pasaron a 112.000 doce meses después. Hace un año habían sido por $ 119.800 millones y ahora se triplicó el monto al ser por $ 357.700 millones, de acuerdo al informe de pagos minoristas del Banco Central. La suba de los cheques rechazados empieza a ser una señal que el sistema financiero mira con bastante atención porque suele anticipar tensiones más profundas en la cadena de pagos.