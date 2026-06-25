La Argentina muestra la dinámica de una economía segmentada, con sectores que avanzan a distintas velocidades y eso también empieza a reflejarse con claridad en el mercado de capitales.

Según los últimos datos de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el PBI creció en el primer trimestre de 2026 un 0,7% frente al trimestre anterior y 2,3% en la comparación interanual. Pero el dato a resaltar es que el motor principal fue el sector externo: las exportaciones de bienes y servicios reales crecieron 9,8% interanual. En tanto, la inversión en maquinaria, equipos y construcciones registró una caída del 11,6% interanual y el consumo público cayó 0,9%.

Así, lo que se observa es que, mientras sectores ligados al consumo masivo, la construcción y la industria muestran signos de debilidad, las empresas asociadas a Vaca Muerta, el petróleo, el gas, el litio y la minería metalífera crecen y se consolidan como motores de expansión de la economía. Eso hace que las acciones de compañías vinculadas a energía y minería concentren el interés de los inversores.

Las inversiones de largo plazo se concentran en actividades exportadoras capaces de generar divisas y atraer inversiones millonarias. En consecuencia, la composición de la Bolsa argentina comienza a reflejar con mayor intensidad una economía donde no todos los sectores avanzan al mismo ritmo.

Se reconfigura el mercado

Los dos sectores con mayor caída en la economía real fueron la industria manufacturera, con una baja del 1,7% interanual, y la Administración pública, con un descenso del 1,4%. En tanto, los sectores primarios lideraron el crecimiento: la pesca encabezó el ranking y creció 27,5% interanual, seguida de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 18,1%, y la explotación de minas y canteras, con 12,3%.

Eso se traduce en el mercado de capitales de la siguiente manera: las compañías energéticas ganan peso en los índices, protagonizan las mayores colocaciones de deuda y capturan una porción creciente de los flujos de inversión tanto locales como internacionales.

“Las acciones reflejan que las energéticas han tenido un mejor recorrido que las que se dedican al mercado interno, como los bancos, por ejemplo. Eso muestra una correlación entre la economía y las acciones que representan a empresas de distintos sectores”, analizó el economista Christian Buteler en diálogo con El Cronista.

Cabe mencionar que, según datos del INDEC, la intermediación financiera avanzó 7,5% interanual en el primer trimestre, muy por debajo del 28,1% que había registrado en el mismo lapso de 2025.

Buteler destacó que las mejor aspectadas han sido las del sector petrolero. Los datos son contundentes: Vista Energy marca una suba cercana al 41% interanual, impulsada por el shale oil y la adquisición de activos de Petronas. YPF acumuló una ganancia de aproximadamente 22,6% en doce meses, respaldada por el crecimiento récord de su producción no convencional. Pampa Energía avanzó alrededor de 11,4% interanual.

A la vez, la minería emerge como el segundo gran polo de crecimiento. Los proyectos de litio en el Noroeste Argentino y las inversiones en cobre generan expectativas sobre una nueva fuente de divisas.

Qué eligen los inversores

Así la Bolsa empieza a parecerse cada vez más a la estructura de crecimiento de la economía. La brecha entre las compañías vinculadas a recursos naturales y aquellas orientadas al mercado interno refleja la propia fragmentación de la economía.

“Lo que se ve es que hay una predilección por deuda y acciones de empresas que van a la vanguardia de la tracción de la economía argentina. Tal es el caso de YPF y Vista por ejemplo”, apuntó Eric Paniagua, socio de PX Bursátil.

A diferencia de otros períodos, en los que bancos, empresas de consumo o industriales compartían protagonismo, ahora de la expectativa de crecimiento se encuentra concentrada en un número limitado de actividades.

Las advertencias de la City

¿Qué preocupa al respecto? En la City, advierten que esta situación puede generar un mercado más dependiente de la evolución de los precios internacionales de energía y minerales, así como de las condiciones regulatorias que afectan a esos sectores.

Y ven que, hacia adelante, puede ser contraproducente con el objetivo de profundizar el mercado. Una de las grandes preguntas que surge es si el crecimiento impulsado por energía y minería derramará hacia otros sectores o si la economía profundizará una dinámica dual.