La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este miércoles, 12 de agosto de 2026 es de 24,79 euros y documentan un total de 268.795 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,04%.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente alcista: tres avances iniciales, dos retrocesos, cuatro avances y una leve corrección final, con balance neto positivo y volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en 11.85%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 30.02%. Dado que 11.85% es menor que 30.02%, se puede concluir que, a pesar de algunas variaciones, la acción de BBVA ha mantenido una estabilidad notable en su desempeño reciente en comparación con las fluctuaciones más amplias observadas durante el año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,8 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que se obtiene en un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, banca de empresas y corporativa, mercados y gestión de patrimonios y activos. Opera principalmente en España, México (BBVA México) y Turquía (Garanti BBVA), es referencia en banca digital y sostenibilidad y cotiza en BME con el ticker BBVA.