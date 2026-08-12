Este 12 de agosto de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el mercado español a un precio de 12.86 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 242,485 acciones, lo que representa una ligera variación del -0.66% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días predominó una tendencia alcista, con siete avances y tres retrocesos, concentrando las subidas al inicio y a mitad del periodo y cerrando con una corrección final.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 11.07%, cifra que es notablemente menor que la volatilidad anual del 24.83%. Este comportamiento sugiere que CaixaBank ha tenido una estabilidad considerable en su rendimiento en el último año, ya que su volatilidad semanal indica menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos los gastos, la ganancia final se eleva a 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible después de realizar todas las deducciones necesarias.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank, S.A. es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca universal y presta servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio son banca minorista, empresas e institucional, gestión de activos, seguros y banca privada. Datos de interés: es de los mayores bancos por activos tras la fusión con Bankia (2021), con gran red de oficinas y cajeros, fuerte apuesta digital (CaixaBankNow e imagin) y principal accionista la Fundación Bancaria “la Caixa” vía CriteriaCaixa.