El dólar siguió con impulso alcista este jueves y el tipo de cambio mayorista perforó los $1400 luego de acumular tres ruedas al alza. Cerró en $ 1408 tras escalar 0,64% ($9) en el día. Así, quedó un 14% debajo del techo de la banda, que estuvo en $ 1605,40. En tanto, el minorista Banco Nación avanzó $10 hasta los $ 1425 para la venta. En el mercado consideran que, dada la caída de las últimas semanas, es lógico que recupere algo de nivel, pero analizan el riesgo de que siga la tendencia. Muchas voces de la City señalaron que la decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro inyectó pesos al mercado y el dólar reaccionó. “Lo que vemos es más un rebote técnico que un cambio de tendencia. No hay un factor estructural nuevo que explique el movimiento”, dijo a El Cronista Leo Anzalone, director de CEPEC. No obstante, Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, opinó que es probable que incida el cierre de algunas operaciones de carry trade y los inversores vuelvan a dolarizarse. “Es un fenómeno estacional que casi siempre se repite en los fines de mes. El Central sigue comprando y eso también absorbe oferta de dólares, no veo nada raro”, dijo. En los paralelos, el dólar MEP, trepó 0,6% a $ 1434, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1% a $ 1479,57. En tanto, el dólar blue cayó $10 a $ 1450 para la venta. Para Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, esta leve suba responde, en parte, a que “el dólar estaba bajo y es probable que algunos actores hayan ido a comprar para aprovechar”. Eso se puede haber combinado con el hecho de que el Gobierno no ofreció instrumentos a tasa fija en la última liciatción y el mercado decidió anticiparse a una posible corte del carry trade. “Es todo un tema de expectativa”, indicó. A lo que el analista de mercados Salvador Di Stefano agregó que “hay una mayor demanda de dólares por una serie de provincias que tienen que pagar obligaciones negociables y bonos provinciales, sobre todo de la Provincia de Buenos Aires”. El pago se concreta el lunes, por lo que anticipó que, después de esa fecha, va a volver la mayor oferta de dólares al mercado. Anazalone recordó que todavía falta el ingreso fuerte de la cosecha gruesa y el flujo de empresas que liquidan dólares para pagar deuda sigue presente. “Con ese telón de fondo, cuesta hablar de un recalentamiento genuino”, señaló. Asimismo, el economista de Eco Go Sebastian Menescardi mencionó que esta suba puede responder a los pesos excedentes de la licitacion y al cierre del fixing del Bono dólar linked. Y es que Anzalone mencionó que la última licitación dejó un rollover de 93,32%. Vencían $ 7,2 billones y se adjudicaron $6,74 billones. Quedaron alrededor de $0,5 billones en el mercado. “Esa diferencia implica algo más de liquidez en pesos y puede haber aportado demanda marginal de cobertura. Pero el monto es acotado en relación al tamaño del mercado y, por ahora, no altera la dinámica cambiaria de fondo”, afirmó. Para Tiscornia, no hay motivos para hablar aún de un recalentamiento del dólar, sino de una leve suba y analizó que “es posible que esta tendencia alcista se pueda revertir, aunque es razonable que suba un poco”. Consideró que es razonable que se establezca como una dinámica de equilibrio flotante en la que cuando el mercado considere que está barato lo haga subir un poco y también a la inversa. Así, por el momento, los analistas consideran que se trata de un rebote técnico más que nada, pero coinciden en que habrá que esperar a mediados de la semana que viene como se acomodan los precios.