La inversión que recomienda el gurú del blue con dólar planchado y tasas bajas: "Es excelente"

El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el gurú del blue, aseguró que en la medida que el Gobierno siga mostrando una suba en las reservas del BCRA e inflación en baja, no hay posibilidad de que el presidente Javier Milei cambie su política cambiaria en los próximos 90 días.

En este escenario, con un dólar planchado y sin una pronta salida del cepo cambiario, recomendó cuáles son las mejores inversiones.

El gurú del blue recomendó cuáles son las mejores inversiones

"Si bien los números del balance del Banco Central mejoran, no vemos en lo inmediato una salida rápida del cepo , para ello sería necesario un mayor stock de reservas, y un cambio en la política cambiaria, no descartamos un probable desdoblamiento con un dólar CCL sin restricciones, y un tipo de cambio mayorista más guiado por la política que quiera desarrollar el gobierno", explicó en un informe de la consultora SDS.

"Se debería terminar con el tipo de cambio especial para exportaciones, eliminación del impuesto país, esto implica un único tipo de cambio para importaciones y exportaciones", agregó.

Sin embargo, no descartó que el Gobierno encare "algún replanteo de la política monetaria y cambiaria" para el segundo semestre del año, en sintonía con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Si bien en los meses que vienen y con la liquidación de la cosecha ingresaran una gran cantidad de dólares, no creemos que para el segundo semestre se pueda mantener a igual ritmo el ingreso de divisas ", justificó.

Arbitrajes en medio de un dólar planchado y baja de tasas, según el gurú del blue

Mientras la situación se mantenga como está ahora, Di Stefano aseguró que "esto podría dar lugar a que los bonos soberanos alcancen un máximo importante".

En este contexto, el analista planteó el siguiente escenario para los bonos:

El AL30 vale u$s 56,90 y tiene una tasa de retorno del 21,8% anual, si dicha tasa de retorno bajara a niveles del 15% anual, debería valer u$s 67 con una potencialidad de suba de 17,7% en dólares.

vale u$s 56,90 y tiene una tasa de retorno del 21,8% anual, si dicha tasa de retorno bajara a niveles del 15% anual, El AL35 vale u$s 47,7 y tiene una tasa de retorno del 16,5% anual, si dicha tasa de retorno bajara a niveles del 11,4% anual, debería valer usd 65 con una potencialidad de suba del 36,3%.

"El bono AL30 subiría en términos nominales u$s 10,1, mientras que el bono AL35 subiría u$s 17,30. " Si hoy vendo AL30 y compro AL35 me quedo con una diferencia de u$s 9,20 a favor ", sugirió.

"Vender AL30 y comprar AL35 deja u$s 9,20 a favor. La suba esperada en AL35 es superior en u$s 7,20. De la suma de ambos valores me queda un saldo a favor de u$s 16,40. El arbitraje es excelente, entrar en consideraciones de plazo, repago del título y otros conceptos es importante para aquellos que hacen una inversión mirando el largo plazo ", explicó.



En tanto, para aquellos inversores que sufren vértigo con la exposición de sus ahorros a largo plazo, sugirió como "una inversión mucho más reconfortante" el Bopreal serie 3 (BPY26), que vale u$s 81,30, paga renta del 3,0% anual y amortiza su capital entre el 30 de noviembre del año 2025 y 31 de mayo del año 2026, con una tasa de retorno del 17,5% anual.