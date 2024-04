Chau cepo: el factor clave para eliminar las restricciones cambiarias, según Milei

En un escenario en el que la mayoría de las cotizaciones del dólar se encuentran rondando la barrera de los $ 1000, con valores estables desde principio de año contra una inflación de más del 40 %, el Gobierno observa cada día más cercana la posibilidad de levantar el cepo cambiario.

Con el dólar oficial apreciándose a un ritmo del 2% mensual -hoy a poco más de $ 880 para la venta- la brecha contra el blue se encuentra en torno al 15%, un número que el presidente Javier Milei sigue de cerca para comenzar a eliminar las actuales restricciones cambiarias.

En este sentido, el primer mandatario volvió a referirse a la posibilidad de una unificación cambiaria y respondió la pregunta del millón: ¿Cuándo se va a levantar el cepo?

Aunque en un primer momento Milei había mencionado al mes de mayo, ahora reforzó la posibilidad de que esta desregulación se aplique a mediados del 2024.

En diálogo con CNN, el Presidente señaló que, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), "podríamos llegar a mitad de año". Sin embargo, señaló el elemento clave del que depende la eliminación del cepo cambiario: cuál es.

¿Cuándo se va a levantar el cepo?

Chau cepo: el factor clave para eliminar las restricciones cambiarias

Aunque Javier Milei señaló que para mitad de año el Gobierno podría levantar el cepo cambiario, no dio muchas más precisiones ya que se trata de una medida que depende de otras variables económicas.

Así lo explicó este domingo el Presidente: "La esperanza es que podamos entrar al segundo semestre de este año en esa condición [sin cepo cambiario], pero eso depende de la voluntad de los individuos de canjear títulos".

Además, Milei señaló que el levantamiento del cepo también depende del "saneamiento del Banco Central" que busca "limpiar los balances" y dejar atrás el déficit fiscal.

Esto "depende de las decisiones de los individuos", marcó el Presidente. Y se explayó: "Cuánto más rápido avancen los individuos para que podamos limpiar el balance del Banco Central, más rápido vamos a salir".



"No sé si va a ser un mes antes, un mes más tarde", aclaró para quienes buscan una fecha determinada. Esto es así porque el primer mandatario quiere salir del cepo "de modo prolijo".

Y se explicó: "Yo no puedo correr riesgos, porque esto no es una cuestión de un paper académico que digo 'me equivoque' y escribo otro paper explicando porqué me equivoqué. Acá si me equivoco, eso le va a pesar a 47 millones de seres humanos. Entonces es normal que sea más cauteloso".



Milei prometió que "Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente, muy fuertemente".

Tras esto, el economista liberal prometió que "Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente, muy fuertemente", en cuanto el Gobierno logre "sanear el balance del Banco Central, eliminar los pasivos remunerados" y, luego, abrir el cepo cambiario.

E insistió: "El día que podamos abrir el cepo, abrir todas las restricciones del mercado de cambios, el rebote que va a tener la economía argentina va a hacer que se expanda fuertemente"



Para cerrar, se refirió a la actual recesión económica y señaló que "muchos analistas están viendo una recuperación en 'V'", es decir, con una pronunciada caída inicial y luego una rápida recuperación.

"Cuando llegamos, el riesgo país estaba en torno a 2900 puntos básicos, hoy está en 1400. Es decir, los bonos pasaron de 18 a 54 dólares. Además, los activos financieros han tenido un rally enorme, siendo todos indicadores adelantados del ciclo", agregó para cerrar.